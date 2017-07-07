У Бена Аффлека новый роман

Звезда Голливуда Бен Аффлек (Ben Affleck) потихоньку налаживает личную жизнь. Как стало известно, актер встречается с продюсером шоу Saturday Night Live Линдси Шукус (Lindsay Shookus). И в паре царит взаимопонимание.

Как сообщили инсайдеры, сейчас Бен и Линдси на «ранней стадии» и вряд ли можно назвать отношения «серьезными». Но пока им вполне хорошо вдвоем, и они отлично проводят время вместе. Недавно пару видели в Лондоне, ранее в этом месяце их также сфотографировали в Лос-Анджелесе.

Напомним, в апреле Аффлек и его супруга Дженнифер Гарнер (Jennifer Garner) подали документы на развод. Пара объявила о расставании еще летом 2015 года, но не спешила с оформлением документов. Теперь же актеры решают вопрос об опеке над тремя детьми. Брачного контракта звезды не заключали.

По слухам, Дженнифер стало известно об измене супруга. Ходили слухи об интрижке с няней. Актер также страдал от алкогольной зависимости, однако в марте сообщил о завершении курса лечения и особо поблагодарил Гарнер за поддержку. Некоторое время звезды старались поработать над своим браком и снова жить вместе. Но чуда, увы, не произошло.

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Источник фото: Globallookpress.com