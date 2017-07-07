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У Бена Аффлека новый роман


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Звезда Голливуда Бен Аффлек (Ben Affleck) потихоньку налаживает личную жизнь. Как стало известно, актер встречается с продюсером шоу Saturday Night Live Линдси Шукус (Lindsay Shookus). И в паре царит взаимопонимание.

Как сообщили инсайдеры, сейчас Бен и Линдси на «ранней стадии» и вряд ли можно назвать отношения «серьезными». Но пока им вполне хорошо вдвоем, и они отлично проводят время вместе. Недавно пару видели в Лондоне, ранее в этом месяце их также сфотографировали в Лос-Анджелесе.

Напомним, в апреле Аффлек и его супруга Дженнифер Гарнер (Jennifer Garner) подали документы на развод. Пара объявила о расставании еще летом 2015 года, но не спешила с оформлением документов. Теперь же актеры решают вопрос об опеке над тремя детьми. Брачного контракта звезды не заключали.

По слухам, Дженнифер стало известно об измене супруга. Ходили слухи об интрижке с няней. Актер также страдал от алкогольной зависимости, однако в марте сообщил о завершении курса лечения и особо поблагодарил Гарнер за поддержку. Некоторое время звезды старались поработать над своим браком и снова жить вместе. Но чуда, увы, не произошло.

Ранее мы писали:

Бен Аффлек: «Мама – мой идеал женщины». По словам актера, его родительница всегда была очень любящей, внимательной матерью. 

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер официально сообщили о разрыве. Звезды постарались сохранить дружеские отношения. 

Бен Аффлек нашел замену жене. Поползли слухи о новом романе актера.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 07.07.2017 Теги: Бен Аффлек

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Обсуждение 4  

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  • Micha Piter
    Посмотрела фотки этой Линдси - страшная, плохая копия бывшей жены...
    		 08.07.17 09:52
         
    -1
         
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    		08.07.17 04:11
         
    -2
         
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  • ekasandra
    Молодец Бен Аффлек и личную жизнь устраивает, и детям время уделяет, и хулиганит немного, при всем этом находит время для путешествий по стране и миру! Кстати, нашла классное бюро занимающееся переводами с иностранных языков - французский,испанский, итальянский и другие http://www.moyperevod.ru/ Очень актуальная тема для любителей путешествий.
    		 07.07.17 20:43
         
    -3
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • ekasandra
    Молодец Бен Аффлек и личную жизнь устраивает и путешествует по стране и миру! Кстати, нашла классное бюро занимающееся переводами с иностранных языков http://www.moyperevod.ru/ Очень актуальная тема!
    		 07.07.17 20:36
         
    -4
         
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