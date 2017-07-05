Водянова представила банду Ульяны Сергеенко

В столице Франции проходит Неделя высокой моды, и снова дизайнер Ульяна Сергеенко постаралась произвести впечатление на публику. Вчера прошел модный показ, и судя по комментариям модных обозревателей, новая коллекция Ульяны получилась достойной. А Наталья Водянова тем временем поспешила поддержать подругу.

















Водянова опубликовала совместное фото с Сергеенко и Ренатой Литвиновой и подписала снимок: «Потому что мы #БандаУС». Слово «Банда» употреблено не случайно. Вчерашний показ Ulyana Segeenko модные обозреватели сочли довольно интересным и особо отметили "гламурную банду" моделей в образе американских фам фаталь и манекенщиков, похожих на советских бандитов».

Черные меховые мантильи и платья с прозрачным бюстье у многих вызвали ассоциации с костюмированными мелодрамами. И коллекция Ульяны очень удачно вписалась в общий стиль модной Недели. «Несмотря на привычную для бренда театральность, показ был определенно весьма уместен, учитывая ссылки на стиль 40-х в коллекциях других кутюрье. И достаточно строгие платья Ulyana Segeenko с отделкой вологодским кружевом наверняка очаруют многих модниц», - отмечает Vogue.

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