Водянова представила банду Ульяны Сергеенко
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В столице Франции проходит Неделя высокой моды, и снова дизайнер Ульяна Сергеенко постаралась произвести впечатление на публику. Вчера прошел модный показ, и судя по комментариям модных обозревателей, новая коллекция Ульяны получилась достойной. А Наталья Водянова тем временем поспешила поддержать подругу.
Водянова опубликовала совместное фото с Сергеенко и Ренатой Литвиновой и подписала снимок: «Потому что мы #БандаУС». Слово «Банда» употреблено не случайно. Вчерашний показ Ulyana Segeenko модные обозреватели сочли довольно интересным и особо отметили "гламурную банду" моделей в образе американских фам фаталь и манекенщиков, похожих на советских бандитов».
Черные меховые мантильи и платья с прозрачным бюстье у многих вызвали ассоциации с костюмированными мелодрамами. И коллекция Ульяны очень удачно вписалась в общий стиль модной Недели. «Несмотря на привычную для бренда театральность, показ был определенно весьма уместен, учитывая ссылки на стиль 40-х в коллекциях других кутюрье. И достаточно строгие платья Ulyana Segeenko с отделкой вологодским кружевом наверняка очаруют многих модниц», - отмечает Vogue.
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Ульяна Сергеенко представила «агрессивную» коллекцию на Неделе высокой моды. В течение нескольких лет дизайнер исправно представляет модели, которые многие критики называют «сказкой».
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Обсуждение 3
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СветикНи стиля, ни вкуса, село...
06.07.17 10:48
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---это единственный пункт где я не поддерживаю Наталью, зачем носится с бесталанной выскочкой, которая протиснулась в этот мир только из за своего замужества за богатого,ни трудом ни умом ничем при это не блистая?..только из за того что она русская? надевать на выходы ее "творения" чаще всего безвкусные и дурно сидящие только чтобы поддержать эту тонущую плагидизайнершу?.........
06.07.17 10:30
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Баба ВаляКрасотки!
06.07.17 08:21