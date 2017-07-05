Галкин объяснил разницу между Нагиевым и Боней
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Максим Галкин не на шутку увлекся социальными сетями. И сейчас с увлечением работает над своим новым проектом - артист публикует в Insta короткие видео с пародиями на звездных коллег. И популярность артиста в соцсетях растет.
Накануне Максим опубликовал видео, в котором предстал в роли заботливого супруга и домохозяина, а заодно порассуждал о разнице между Дмитрием Нагиевым и Викторией Боней, а также о рекламе в Insta.
«Посвящается всем моим соседям по "Инстаграму", которые чего-то рекламируют. <...>. Ребята, тут пишут про ноги: они у меня вполне себе волосатые, просто отсюда не видно», - написал шоумен.
Менее чем за сутки видео собрало около 800 тысяч лайков. Однако мнения подписчиков неоднозначные. Многие Галкина хвалят и благодарят за хорошее настроение: «Макс!!!! Ты находка, а не мужчина! И рассмешишь, и посуду помоешь», «Приятный, с юмором молодой мужчина. Думаю, с ним не соскучишься». Некоторые интересуются, не выступает ли в качестве оператора сама Примадонна: «Меня будоражит даже не то, что Галкин голый, а то, что это, возможно, снимает Пугачева». Некоторые убедительно просят артиста снять пародию на звезду «Дома-2» Ольгу Бузову.
Были и недовольные. Критики полагают, что ролик вовсе не смешной.
Ранее мы писали:Максим Галкин: «Умные люди не умеют быть богатыми». У шоумена сложилось определенное мнение о том, почему в нашей стране умные люди редко достигают большого успеха.
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