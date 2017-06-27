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Дженнифер Лопес обольщает любимого


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Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) старается всегда быть в тонусе. А сейчас звезда старается еще и ненавязчиво подчеркивать свою сексапильность. И даже по магазинам с любимым Джен прогуливается в весьма эффектных нарядах.

На выходных Лопес и ее возлюбленного Алекса Родригеса (Alex Rodriguez) заметили в Хэмптонсе - респектабельном пригороде Нью-Йорка. Певица была в гламурном воздушном летнем платье с умопомрачительным декольте. Можно было подумать, что звезда готова к посещению очередного мероприятия, но вместо этого пара отправилась по магазинам.

 

Похоже, Дженнифер старается всеми силами привлекать внимание любимого к своим шикарным формам. Что в принципе неудивительно - недавно появились сплетни о том, что Алекс - мужчина ветреный.

В частности, одна из бывших подруг Родригеса пригрозила спортсмену обнародовать интимную переписку. Причем переписка велась в то время, когда у Алекса уже завязались отношения с Лопес. Девушка якобы потребовала за молчание 600 тысяч долларов. Но бейсболист, по слухам, пригрозил бывшей обвинить ее в попытке шантажа, клевете и еще взыскать моральную компенсацию.

Ранее мы писали:

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Дженнифер Лопес похвасталась телом. Звезда тщательно следит за фигурой.  

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 27.06.2017 Теги: Дженнифер Лопес

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Обсуждение 3  

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  • Micha Piter
    Это, видимо, психологическая проблема - хвататься за любого, терпеть неуважение, лишь бы не быть одной, менять мужчин, как перчатки. Ей бы одной побыть хоть немного и отдохнуть для себя, тогда и мужчин увидела бы со стороны и появился бы в жизни стоящий мужчина...
    		 28.06.17 08:25
         
    0
         
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  • Ellis_@
    После Марка Энтони и Каспера Смарта, которые были похожи на друг друга и оба были похожи на обезьян, этот - хотя бы ростом выше и покрупнее. Джен и работает, и любит на износ)) Если даме уже под 50 и последние 30 лет - пересменка, то что-то она делает не так и ещё не поняла что именно.
    		 27.06.17 23:36
         
    1
         
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  • Прелесть
    Первый не урод в её репертуаре. Но она похоже кроме тела в себе ценности не видит.
    		27.06.17 16:30
         
    4
         
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