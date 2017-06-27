Дженнифер Лопес обольщает любимого

Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) старается всегда быть в тонусе. А сейчас звезда старается еще и ненавязчиво подчеркивать свою сексапильность. И даже по магазинам с любимым Джен прогуливается в весьма эффектных нарядах.

На выходных Лопес и ее возлюбленного Алекса Родригеса (Alex Rodriguez) заметили в Хэмптонсе - респектабельном пригороде Нью-Йорка. Певица была в гламурном воздушном летнем платье с умопомрачительным декольте. Можно было подумать, что звезда готова к посещению очередного мероприятия, но вместо этого пара отправилась по магазинам.

Похоже, Дженнифер старается всеми силами привлекать внимание любимого к своим шикарным формам. Что в принципе неудивительно - недавно появились сплетни о том, что Алекс - мужчина ветреный.

В частности, одна из бывших подруг Родригеса пригрозила спортсмену обнародовать интимную переписку. Причем переписка велась в то время, когда у Алекса уже завязались отношения с Лопес. Девушка якобы потребовала за молчание 600 тысяч долларов. Но бейсболист, по слухам, пригрозил бывшей обвинить ее в попытке шантажа, клевете и еще взыскать моральную компенсацию.

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Источник фото: Globallookpress.com