Дженнифер Лопес обольщает любимого
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Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) старается всегда быть в тонусе. А сейчас звезда старается еще и ненавязчиво подчеркивать свою сексапильность. И даже по магазинам с любимым Джен прогуливается в весьма эффектных нарядах.
На выходных Лопес и ее возлюбленного Алекса Родригеса (Alex Rodriguez) заметили в Хэмптонсе - респектабельном пригороде Нью-Йорка. Певица была в гламурном воздушном летнем платье с умопомрачительным декольте. Можно было подумать, что звезда готова к посещению очередного мероприятия, но вместо этого пара отправилась по магазинам.
Este coqueto vestido blanco con la espalda al descubierto que lució Jlo en los Hamptons cuesta solamente $112. ¿Tú también lo quieres? . #pontebella #jlo #jenniferlopez #summer #trends #ootd #streetstyle#FashionNews #CelebritiesNews #BowMagazine #BowFashionNews #Style #Celebridades #Moda #Culturapop #Magazine #Venezuela #Estrellas #Famosos
Похоже, Дженнифер старается всеми силами привлекать внимание любимого к своим шикарным формам. Что в принципе неудивительно - недавно появились сплетни о том, что Алекс - мужчина ветреный.
В частности, одна из бывших подруг Родригеса пригрозила спортсмену обнародовать интимную переписку. Причем переписка велась в то время, когда у Алекса уже завязались отношения с Лопес. Девушка якобы потребовала за молчание 600 тысяч долларов. Но бейсболист, по слухам, пригрозил бывшей обвинить ее в попытке шантажа, клевете и еще взыскать моральную компенсацию.
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Дженнифер Лопес похвасталась телом. Звезда тщательно следит за фигурой.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 3
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Micha PiterЭто, видимо, психологическая проблема - хвататься за любого, терпеть неуважение, лишь бы не быть одной, менять мужчин, как перчатки. Ей бы одной побыть хоть немного и отдохнуть для себя, тогда и мужчин увидела бы со стороны и появился бы в жизни стоящий мужчина...
28.06.17 08:25
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После Марка Энтони и Каспера Смарта, которые были похожи на друг друга и оба были похожи на обезьян, этот - хотя бы ростом выше и покрупнее. Джен и работает, и любит на износ)) Если даме уже под 50 и последние 30 лет - пересменка, то что-то она делает не так и ещё не поняла что именно.
27.06.17 23:36
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ПрелестьПервый не урод в её репертуаре. Но она похоже кроме тела в себе ценности не видит.
27.06.17 16:30