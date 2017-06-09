 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Шаргунов женился на наследнице Льва Толстого


0 0

Известный писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов снова женатый мужчина. Сегодня литератор официально сообщил о смене семейного статуса в соцсетях. Избранницей писателя стала прапраправнучка писателя Льва Толстого.

Шаргунов опубликовал в Facebook свадебную фотографию, и многочисленные поклонники сразу поспешили с поздравлениями. Как уточняется, это второй брак Шаргунова, ранее он был женат на писательнице Анне Козловой, в браке родился сын Иван, сейчас мальчику 11 лет.

Второй супругой писателя стала Анастасия Толстая – старшая дочь Владимира Толстого (советник президента России по культурной политике, бывший директор «Ясной Поляны»), прапраправнучка Льва Николаевича Толстого.

Шаргунов предпочитает не распространяться о подробностях церемонии. Сейчас писатель готовится к церемонии литературной премии «Большая книга». Шаргунов с книгой «Катаев: Погоня за вечной весной» оказался в десятке основных претендентов. Также в списке Михаил Гиголашвили, Лев Данилкин, Виктор Пелевин, Игорь Малышев и другие.

Ранее мы писали:

8 королевских свадебных платьев. Какие наряды выбирают настоящие принцессы. 

Свадьба менеджера «Лукойла» с моделью спровоцировала скандал. 18-летняя модель Лиза Адаменко, как сообщается, встречалась с 55-летним Ивановым на протяжении нескольких лет. 

Богатый муж: мечта и реальность. Есть два испытания счастливого брака - богатство и бедность



0 Не нравится 0 Нравится 09.06.2017 Теги: Сергей Шаргунов

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору