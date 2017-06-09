Шаргунов женился на наследнице Льва Толстого

Известный писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов снова женатый мужчина. Сегодня литератор официально сообщил о смене семейного статуса в соцсетях. Избранницей писателя стала прапраправнучка писателя Льва Толстого.

Шаргунов опубликовал в Facebook свадебную фотографию, и многочисленные поклонники сразу поспешили с поздравлениями. Как уточняется, это второй брак Шаргунова, ранее он был женат на писательнице Анне Козловой, в браке родился сын Иван, сейчас мальчику 11 лет.

Второй супругой писателя стала Анастасия Толстая – старшая дочь Владимира Толстого (советник президента России по культурной политике, бывший директор «Ясной Поляны»), прапраправнучка Льва Николаевича Толстого.

Шаргунов предпочитает не распространяться о подробностях церемонии. Сейчас писатель готовится к церемонии литературной премии «Большая книга». Шаргунов с книгой «Катаев: Погоня за вечной весной» оказался в десятке основных претендентов. Также в списке Михаил Гиголашвили, Лев Данилкин, Виктор Пелевин, Игорь Малышев и другие.

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