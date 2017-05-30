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Фадеев: «Хочу видеть на сцене искренних талантливых музыкантов!»


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Максим Фадеев задумался о смысле жизни. О том, что он делает и для чего. А потом решил, что на данный момент его миссия - помощь начинающим талантливым артистам. Поскольку на большинство нынешних российских звезд смотреть без содрогания весьма сложно.

Фадеев объявил о запуске проекта «Фадеев услышит». В рамках проекта желающие могут продемонстрировать Максиму свои таланты, а продюсер оценит и даст советы и рекомендации.

«Я долго думал и анализировал не только себя и свою работу, но и то, что сейчас происходит в российском шоу-бизнесе, — написал продюсер в Insta. — Какое количество нелепых «звезд» появилось на сцене, и эти «звезды» верят в то, что их деньги, а не талант, сделают их по-настоящему близкими к народу. Я же, как зритель, хочу видеть на сцене искренних талантливых музыкантов. Вы меня часто спрашиваете, как же пробиться таланту? И в ответ я хочу всем продемонстрировать, что сегодня мы реально все меньше зависим от радиостанций и ТВ. Чтобы показать свое творчество миру, сегодня нужны только видеокамера и интернет под рукой! Посмотрите на группу "Грибы" или корейского исполнителя PSY — идеальное сочетание таланта и возможностей интернета. Среди моих подписчиков, я уверен, много музыкальных ребят, так почему бы и вам не взять в руки камеру, не записать свое видео?»

Максим подчеркнул, что будет заниматься проектом все лето, до 1 сентября.

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0 Не нравится 0 Нравится 30.05.2017 Теги: Максим Фадеев

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