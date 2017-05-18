Моника Беллуччи показала страсть в Каннах

Кто самая роскошная зрелая женщина в современном кинематографе? Разумеется, Моника Беллуччи (Monica Bellucci). В свои 52 года она не только прекрасно выглядит, но и даст фору по сексуальности девушкам вдвое моложе.

Накануне Моника выступила ведущей церемонии открытия кинофестиваля в Каннах. Во время приветственной церемонии во Дворце фестивалей и конгрессов Беллуччи выступила в паре с французским комедиантом Алексом Лутцем (Alex Lutz), и сейчас Алексу завидуют миллионы мужчин.

Во время шоу пара исполнила танец, а под конец Моника страстно поцеловала партнера. Публика в восторге, в комментариях к соответствующим роликам на Youtube Лутца называют «счастливчиком» и «везунчиком», многие откровенно завидуют шоумену.

Кстати, ранее в интервью Paris Match Моника вспомнила о своем дебюте в Каннах 14 лет назад (актриса представляла фильм «Необратимость») и призналась, что тогда она чувствовала себя смущенной на красной дорожке. «Но на этот раз я хочу получить удовольствие и наслаждаться жизнью. Для меня Канны многое значат. Без этого фестиваля моя жизнь была бы не такой», — заявила звезда.

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Источник фото: Globallookpress.com