Айза Анохина навела красоту

Звезда российского Insta Айза Анохина - девушка весьма решительная. Оказывается, долгое время Айза пыталась принять некоторые особенности своей фигуры, но не смогла и в конце концов решилась на кардинальный метод решения проблемы.

Анохиной проведено сразу несколько пластических операций. Девушка решила основательно откорректировать фигуру и начала с коррекции формы рук. Заодно специалисты провели девушке абдоминопластику (коррекция формы живота) и увеличение ягодиц. По данным Life.ru, операции были проведены в одной из клиник Подмосковья. Вмешательство прошло успешно, и сейчас девушка благополучно восстанавливается.

По словам Айзы, ее давно не устраивали собственные предплечья. «Мне так надоело каждую ночь представлять, как я мысленно отрезаю себе эти ненавистные толстые руки. Хочу хоть что-нибудь сделать для себя».

«Это моя давняя мечта, я так долго переживала из-за этого и, наконец, решила исправить недостатки моего тела! Да, у меня действительно есть проблемы, которые не дают мне спокойно спать. Я считаю, что если есть возможность, то их нужно исправлять», - заявила девушка в беседе с журналистами.

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