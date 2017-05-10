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Джоли проигнорировала откровения Питта


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На прошлой неделе Брэд Питт (Brad Pitt) устроил сенсацию. В журнале GQ появилось откровенное интервью звезды об алкоголизме, о проблемах в браке и борьбе за детей. По мнению светских обозревателей, в звездной войне Джоли - Питт Брэду удалось одержать серьезную победу. Но Анджелину это, похоже, совершенно не волнует.

На днях Джоли была замечена с дочерью Шайло на одной из масштабных ярмарок Renaissance Pleasure Faire в Калифорнии. Анджелина и девочка с интересом рассматривали товары, оживленно беседовали, улыбались и определенно радовались жизни. Журналистов несколько удивило то обстоятельство, что Анджелина вышла только с Шайло - где в это время находились остальные пять ребят, не совсем ясно.

Напомним, интервью Питта, опубликованное на прошлой неделе, стало предметом бурного обсуждения. «Почему Брэд Питт выиграл войну "Джоли против Питта", бросившись на свою собственную шпагу», - опубликовал статью портал E!. «Питт хорошо изучил интервью из серии "расскажу все, как было", "выверну душу наизнанку", "я и мои недостатки" - пособия для звезд, переживших развод», - отметило издание Vanity Fair.

«Он (Питт) неплохо выглядит, признает, что у него была проблема, - прокомментировал интервью пиар-гуру Марк Борковски. - Это очень откровенное и честное интервью. Предстать столь открытым и прямым - значительный момент в его карьере».

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0 Не нравится 0 Нравится 10.05.2017 Теги: Анджелина Джоли

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