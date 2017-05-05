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Брэд Питт обошел Джоли?


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Светские обозреватели увлеченно обсуждают откровенное интервью Брэда Питта (Brad Pitt) журналу GQ. Впервые после разрыва с Анджелиной Джоли (Angelina Jolie) актер решил рассказать о расставании, борьбе за детей и пристрастии к алкоголю. По мнению колумнистов, Питт ведет себя очень грамотно. Его репутация в Голливуде спасена, а в борьбе за детей актер фактически поставил Джоли «шах и мат».

В интервью Питт рассказал, что столкнулся с проблемой алкоголизма, о том, что попытался взять себя в руки и прошел курс психотерапии. Он предпочитает не быть врагом Анджелине и постарается сделать все возможное в интересах детей.

Что из этого следует? Питт - честный парень, столкнувшийся с трудностями. Он не скрывает свои проблемы, раскаивается в проступках и старается взять себя в руки.

«Почему Брэд Питт выиграл войну "Джоли против Питта", бросившись на свою собственную шпагу», - опубликовал статью портал E!. «Питт хорошо изучил интервью из серии "расскажу все, как было", "выверну душу наизнанку", "я и мои недостатки" - пособия для звезд, переживших развод», - отмечает обозреватель Vanity Fair.

«Он (Питт) неплохо выглядит, признает, что у него была проблема, - говорит пиар-гуру Марк Борковски. - Это очень откровенное и честное интервью. Предстать столь открытым и прямым - значительный момент в его карьере».

Кстати, Брэду скоро предстоит промоушен-турне его новой картины. И похоже, премьера будет удачной.

Ранее мы писали:

Брэд Питт стал генералом. Представлен тизер картины «Машина войны».

Брэд Питт нашел новое увлечение. Звезда проводит много времени в мастерской скульптора. 

Брэд Питт занялся собой. Актер тщательно следит за своим здоровьем.



0 Не нравится 0 Нравится 05.05.2017 Теги: Брэд Питт

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Обсуждение 5  

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  • Прелесть
    Он говорит, что не желает быть врагом Джоли, а автор пишет,что он как противник поставил ей шах и мат. Он раскаивается в своих недостатках. Она вовремя отправила его в пещеру подумать.
    		05.05.17 22:19
         
    -5
         
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  • Правда Москва
    Всегда говорила, был бы он сволочью поставил бы ее на место. Уже все молчат о ее лжи, подставе с избиением, зато все говорят, что он алкаш. Я думаю, что тогда в самолете, он выпил, потому что уже задолбался выслушать ее истерики, она хорошо вот продумала. Вот как легко сломать и уничтожить человека, отца своих детей, которого раньше и любила. Пусть Бог поможет Брэду пережить эту травлю, которая опять началась. Он слишком много взял на себя. Хороший человек будет страдать, а падаль опять царствовать. Не глупцы отметили, что интервью уж слишком сомнительное, все ради спасения ее имиджа, не его...
    		 05.05.17 17:21
         
    7
         
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  • Прелесть
    Глупости - какая может быть борьба с женщиной у мужчины? Женщина выставила его, чтобы он победил свои слабости сам. Победит? Good for him. Не победит - пропадёт. Это ему задание и ему с ним справляться.
    		05.05.17 16:52
         
    -2
         
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