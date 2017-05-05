Брэд Питт обошел Джоли?

Светские обозреватели увлеченно обсуждают откровенное интервью Брэда Питта (Brad Pitt) журналу GQ. Впервые после разрыва с Анджелиной Джоли (Angelina Jolie) актер решил рассказать о расставании, борьбе за детей и пристрастии к алкоголю. По мнению колумнистов, Питт ведет себя очень грамотно. Его репутация в Голливуде спасена, а в борьбе за детей актер фактически поставил Джоли «шах и мат».

В интервью Питт рассказал, что столкнулся с проблемой алкоголизма, о том, что попытался взять себя в руки и прошел курс психотерапии. Он предпочитает не быть врагом Анджелине и постарается сделать все возможное в интересах детей.

Что из этого следует? Питт - честный парень, столкнувшийся с трудностями. Он не скрывает свои проблемы, раскаивается в проступках и старается взять себя в руки.

«Почему Брэд Питт выиграл войну "Джоли против Питта", бросившись на свою собственную шпагу», - опубликовал статью портал E!. «Питт хорошо изучил интервью из серии "расскажу все, как было", "выверну душу наизнанку", "я и мои недостатки" - пособия для звезд, переживших развод», - отмечает обозреватель Vanity Fair.

«Он (Питт) неплохо выглядит, признает, что у него была проблема, - говорит пиар-гуру Марк Борковски. - Это очень откровенное и честное интервью. Предстать столь открытым и прямым - значительный момент в его карьере».

Кстати, Брэду скоро предстоит промоушен-турне его новой картины. И похоже, премьера будет удачной.

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