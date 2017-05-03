Канделаки показала семейную жизнь

Звезда и бизнес-леди Тина Канделаки работает не только над масштабными проектами. Тина старательно работает над семейными отношениями, и, похоже, у нее это неплохо получается.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Май 2 2017 в 10:44 PDT

Накануне звезда опубликовала милый совместный снимок с супругом. «Вся наша семейная жизнь в этом фото... Не двигаемся, смотрим финал Кубка России», — написала Канделаки.

Надо сказать, что Тина уже не раз говорила о том, что она с мужем Василием Бровко обожает футбол. Так, о замужестве звезда сообщила после матча Россия-Англия на чемпионате Европы по футболу-2016. Кроме того, пара любит хорошо поесть. «Их объединила любовь к еде. Когда мы вместе, еда, как в настоящей грузинской семье, появляется сама по себе», — пошутила как-то ведущая.

Напомним, Тина довольно долго искала мужчину своей мечты. А найдя своего принца, не спешила об этом сообщать всему миру. Однако недавно она со всей ответственностью заявила о готовности жить с Василием долго и счастливо. «Нам хорошо, и мы в домике... Тебе 30, и мы целую вечность вместе! Нам по-прежнему не скучно, потому что ты умеешь придумывать, а я по-прежнему верю в твои фантазии. Поэтому они и стали нашим миром, который ещё не раз изменится вместе с нами. Тем интереснее предстоящее десятилетие с тобой», — писала Тина в соцсетях по случаю дня рождения мужа.

Ранее мы писали:

Тина Канделаки показала обручальное кольцо . Звезда не торопится официально сообщать о смене статуса.

Тина Канделаки: «Разница в возрасте не важна для любви». Звезда полагает, что взрослым женщинам проще привлечь к себе молодого мужчину.

Тина Канделаки: «Нельзя останавливаться ни на минуту». Все, что в нас меняется, меняется только упорным трудом, уверена знаменитость.