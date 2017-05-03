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Канделаки показала семейную жизнь


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Звезда и бизнес-леди Тина Канделаки работает не только над масштабными проектами. Тина старательно работает над семейными отношениями, и, похоже, у нее это неплохо получается.

 

Накануне звезда опубликовала милый совместный снимок с супругом. «Вся наша семейная жизнь в этом фото... Не двигаемся, смотрим финал Кубка России», — написала Канделаки.

Надо сказать, что Тина уже не раз говорила о том, что она с мужем Василием Бровко обожает футбол. Так, о замужестве звезда сообщила после матча Россия-Англия на чемпионате Европы по футболу-2016. Кроме того, пара любит хорошо поесть. «Их объединила любовь к еде. Когда мы вместе, еда, как в настоящей грузинской семье, появляется сама по себе», — пошутила как-то ведущая.

Напомним, Тина довольно долго искала мужчину своей мечты. А найдя своего принца, не спешила об этом сообщать всему миру. Однако недавно она со всей ответственностью заявила о готовности жить с Василием долго и счастливо. «Нам хорошо, и мы в домике... Тебе 30, и мы целую вечность вместе! Нам по-прежнему не скучно, потому что ты умеешь придумывать, а я по-прежнему верю в твои фантазии. Поэтому они и стали нашим миром, который ещё не раз изменится вместе с нами. Тем интереснее предстоящее десятилетие с тобой», — писала Тина в соцсетях по случаю дня рождения мужа.

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1 Не нравится 0 Нравится 03.05.2017 Теги: Тина Канделаки

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