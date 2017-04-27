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Джастин Теру: «Успеху жены не завидую»


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Актер и сценарист Джастин Теру (Justin Theroux) считается весьма привлекательным мужчиной. Но так сложилось, что главным «добытчиком» в семье выступает пока Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston). В новом интервью артист рассказал, как он к этому относится.

Теру стал звездой нового номера Esquire. Он снялся в эффектной фотосесcии и ответил на пару каверзных вопросов.

Как уточняется, состояние Энистон оценивается в 150 миллионов долларов, в то время как у Теру «всего» 20 миллионов. На вопрос, не расстраивает ли его это обстоятельство, Джастин с улыбкой ответил: «Нет. Вообще нет».

Но актер не удержался от шутки по поводу того, что в скором времени им с женой придется стать конкурентами - звездная пара планирует вместе сняться в одном из проектов. По словам Теру, это была его идея и Дженнифер приняла ее с большим интересом.

Теру и Энистон вместе пять лет и в августе отметят вторую годовщину со дня свадьбы. Джен не раз говорила, что она чувствует полную гармонию с мужем. Джастин же скромничает: «Я не ярче, чем любой другой мужчина. И не могу давать советы по поводу вступления в брак».

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0 Не нравится 0 Нравится 27.04.2017 Теги: Джастин Теру

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