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Серябкина рассказала о любви к женщинам


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В одном из недавних интервью она обмолвилась, что пока не чувствует себя готовой к созданию семьи. Но это не значит, что Ольга Серябкина совершенно забыла о личной жизни. В свое время артистка находилась в активном поиске и даже была увлечена девушкой.

Солистка группы Serebro - девушка многосторонняя. Она не только поет, но и пишет тексты песен. И сейчас презентует свою книгу стихов «Тысяча М». По словам артистки, она долго думала о том, стоит ли включить в сборник стихотворение, посвященное бывшей возлюбленной.

«Моя книга будет стоять на полках с пометкой "18+". Конечно, я понимаю, из-за какого стихотворения. Оно называется «Кате». То, что вы прочитаете, — это мой дневник. Я рассказала о своем опыте», — рассказала певица порталу Life.

Как пояснила Ольга, отношения с девушкой завязались у нее в юности, но стих она написала через много лет после расставания с подругой.

Кстати, по словам звезды, стихи она писала не для широкой публики. «Изначально эти стихи не предполагались для печати, я писала их для себя просто потому, что не могла не писать. Именно поэтому они получились очень искренними и правдивыми. Кто-то пробегает стометровку, чтобы расслабиться, а мне помогают стихи. Я выливаю все свои эмоции и слова на листок бумаги и как будто начинаю свободнее дышать», — рассказывала Серябкина Woman.ru.

Ранее мы писали:

Ольга Серябкина спровоцировала скандал откровенным снимком. Подписчики недовольны голым фото.

Песня дня. Чувственный дебют солистки Serebro. Holy Molly - англоязычный сольный проект Ольги Серябкиной. 

Serebro представили провокационную фотосессию. Снимки получились эффектными. Как всегда. 



1 Не нравится 3 Нравится 24.04.2017 Теги: Ольга Серябкина

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