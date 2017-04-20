Ева Лонгория созрела для материнства
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Когда-то она говорила, что вовсе не переживает по поводу продолжения рода. Но теперь ситуация изменилась. Похоже, голливудская актриса Ева Лонгория (Eva Longoria) ждет первенца.
В прошлом году Ева вышла замуж за бизнесмена Хосе Бастона. По словам актрисы, у нее с Хосе сложились настолько гармоничные отношения, что их можно назвать идеальными. О таком Ева и мечтать не могла, так что чувствует себя совершенно счастливой и ее не волнует, сможет ли она стать матерью. «Если это случится, то значит, я получила благословение», — рассуждала звезда.
Благословение Лонгория получила. Если верить таблоидам, то сейчас актриса ждет первенца. Такой вывод светские обозреватели сделали после того, как в Сети появились снимки Евы, сделанные папарацци на пляже, во время ее недавнего путешествия на Гавайи.
Линия талии звезды заметно изменилась. Но актриса пока не спешит с официальными комментариями. Правда, некоторые поклонники артистки полагают, что Ева банально набрала лишний вес во время отдыха.
Напомним, ранее Лонгория говорила: «Я не из тех женщин, которые переживают за биологические часы и постоянно думают: "О, я же должна родить детей!" Нет, я не такая. Я считаю, что дети – продукт любви. И если нашли правильного человека и хотите построить с ним семью, тогда пришло время стать матерью».
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Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 1
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Marana VilniusЯ тоже так думала... пока не родила. С отцом ребёнка давно уж не вместе, т.е. он оказался как бы "неправильным" человеком. Но я ни разу ни на секунду не пожалела, и за сына я ему благодарна не то слово как. Мужчины могут приходить и уходить из твоей жизни, а дети остаются детьми. Конечно, здорово, когда есть этот идеальный вариант. Но иногда то, что сегодня кажется идеальным, назавтра оказывается разбитыми надеждами. Увы, но се ля ви.
20.04.17 16:51