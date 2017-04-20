Ева Лонгория созрела для материнства

Когда-то она говорила, что вовсе не переживает по поводу продолжения рода. Но теперь ситуация изменилась. Похоже, голливудская актриса Ева Лонгория (Eva Longoria) ждет первенца.

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В прошлом году Ева вышла замуж за бизнесмена Хосе Бастона. По словам актрисы, у нее с Хосе сложились настолько гармоничные отношения, что их можно назвать идеальными. О таком Ева и мечтать не могла, так что чувствует себя совершенно счастливой и ее не волнует, сможет ли она стать матерью. «Если это случится, то значит, я получила благословение», — рассуждала звезда.

Благословение Лонгория получила. Если верить таблоидам, то сейчас актриса ждет первенца. Такой вывод светские обозреватели сделали после того, как в Сети появились снимки Евы, сделанные папарацци на пляже, во время ее недавнего путешествия на Гавайи.

Линия талии звезды заметно изменилась. Но актриса пока не спешит с официальными комментариями. Правда, некоторые поклонники артистки полагают, что Ева банально набрала лишний вес во время отдыха.

Напомним, ранее Лонгория говорила: «Я не из тех женщин, которые переживают за биологические часы и постоянно думают: "О, я же должна родить детей!" Нет, я не такая. Я считаю, что дети – продукт любви. И если нашли правильного человека и хотите построить с ним семью, тогда пришло время стать матерью».

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Источник фото: Globallookpress.com