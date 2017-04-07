Рудковская нашла замену Билану

Как успешно сочетать карьеру и материнство? Продюсер Яна Рудковская, например, растит будущих звезд. Причем в буквальном смысле. Старший сын звезды начинает покорять шоу-бизнес.

14-летний Николай, сын Яны и бизнесмена Виктора Батурина, намерен потеснить Диму Билана. Юноша уже записал дебютный сингл «Хватит духу» в дуэте с экс-солистом группы MBAND Владиславом Раммом. Яна работу сына оценила достаточно высоко и теперь лично займется продюсированием начинающего певца. «Трек крутой! Мне очень нравится», — написала Рудковская.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Апр 7 2017 в 12:03 PDT

Сам Николай поблагодарил мать и сообщил в соцсетях о скорой премьере видеоклипа на дебютную песню. «Хочу сказать огромное спасибо моим родителям, в особенности моей маме @rudkovskayaofficial, которая спродюсировала этот трек и в принципе дала такую возможность. Огромное спасибо моему бро @vladislav_ramm за этот трек и за эти сутки, проведенные в студии, дальше - больше. Скоро вас ожидает нереальный клип».

Напомним, младший сын Яны, 4-летний Александр Плющенко, также радует родителей талантами. Недавно мальчик стал самым юным участником модного показа в Барвихе.

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Яна Рудковская похвасталась стройной фигурой. Продюсер привела себя в идеальную форму за пару месяцев после родов.