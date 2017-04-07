 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Рудковская нашла замену Билану


0 2

Как успешно сочетать карьеру и материнство? Продюсер Яна Рудковская, например, растит будущих звезд. Причем в буквальном смысле. Старший сын звезды начинает покорять шоу-бизнес.

14-летний Николай, сын Яны и бизнесмена Виктора Батурина, намерен потеснить Диму Билана. Юноша уже записал дебютный сингл «Хватит духу» в дуэте с экс-солистом группы MBAND Владиславом Раммом. Яна работу сына оценила достаточно высоко и теперь лично займется продюсированием начинающего певца. «Трек крутой! Мне очень нравится», — написала Рудковская.

Сам Николай поблагодарил мать и сообщил в соцсетях о скорой премьере видеоклипа на дебютную песню. «Хочу сказать огромное спасибо моим родителям, в особенности моей маме @rudkovskayaofficial, которая спродюсировала этот трек и в принципе дала такую возможность. Огромное спасибо моему бро @vladislav_ramm за этот трек и за эти сутки, проведенные в студии, дальше - больше. Скоро вас ожидает нереальный клип».

Напомним, младший сын Яны, 4-летний Александр Плющенко, также радует родителей талантами. Недавно мальчик стал самым юным участником модного показа в Барвихе.

Ранее мы писали:

Рудковская рассказала о прелестях материнства. По словам продюсера, с возрастом материнство приносит особую радость. 

Яна Рудковская: «Спокойная жизнь - не для меня!» Откровенное интервью "Клео".

Яна Рудковская похвасталась стройной фигурой. Продюсер привела себя в идеальную форму за пару месяцев после родов. 



2 Не нравится 0 Нравится 07.04.2017 Теги: Яна Рудковская

Читайте также

 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору