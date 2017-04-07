Памела Андерсон рекламирует белье

Через несколько месяцев она отметит 50-летие. Но Памела Андерсон (Pamela Anderson) остается в прекрасной форме. Секс-символ 90-х стала звездой новой рекламной кампании британского производителя нижнего белья Coco de Mer.

















Пэм позировала знаменитому фотографу Рэнкину (Rankin). На днях была представлена черно-белая фотосессия, и нельзя не отметить, что выглядит актриса очень сексуально. «Памела - икона наших дней, — говорит Рэнкин. — Одна из настоящих пин-ап девушек двадцатого века. И она больше, чем просто привлекательная женщина. Она - бизнес-леди, антрепренер, интересная личность. Для меня честь работать с ней и с Coco de Mer».

Тем временем сама Андерсон рассказала журналистам People, как поддерживает фигуру в форме. По словам звезды, в отличие от большинства сверстниц она не занимается йогой, не увлекается пробежками, не придерживается строгой диеты.

«В спортзал я хожу редко, – говорит Памела. – Предпочитаю прогулки по пляжу, мне нравится приятная усталость после длительных прогулок или экскурсий. Еще я питаю страсть к танцам: в Париже я занимаюсь балетом».

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