Памела Андерсон рекламирует белье
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Через несколько месяцев она отметит 50-летие. Но Памела Андерсон (Pamela Anderson) остается в прекрасной форме. Секс-символ 90-х стала звездой новой рекламной кампании британского производителя нижнего белья Coco de Mer.
Пэм позировала знаменитому фотографу Рэнкину (Rankin). На днях была представлена черно-белая фотосессия, и нельзя не отметить, что выглядит актриса очень сексуально. «Памела - икона наших дней, — говорит Рэнкин. — Одна из настоящих пин-ап девушек двадцатого века. И она больше, чем просто привлекательная женщина. Она - бизнес-леди, антрепренер, интересная личность. Для меня честь работать с ней и с Coco de Mer».
Тем временем сама Андерсон рассказала журналистам People, как поддерживает фигуру в форме. По словам звезды, в отличие от большинства сверстниц она не занимается йогой, не увлекается пробежками, не придерживается строгой диеты.
«В спортзал я хожу редко, – говорит Памела. – Предпочитаю прогулки по пляжу, мне нравится приятная усталость после длительных прогулок или экскурсий. Еще я питаю страсть к танцам: в Париже я занимаюсь балетом».
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Обсуждение 4
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ПрелестьЯ рада, что она имеет работу. Но все же выглядит все это уродско. Если только как подарок её преданным фанатам.
07.04.17 14:59
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фотошоп всегда в прекрасной форме
07.04.17 10:16
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Micha PiterИ что бы мы все делали без фотошопа?! :))))
07.04.17 10:13
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PrillikeКлассная все-таки тетка)
07.04.17 10:13