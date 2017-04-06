Пугачева блеснула в шортах на детском празднике
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Алла Борисовна встречает 68-летие в прекрасном настроении и прекрасной форме. На днях звездное семейство отмечало день рождения дочери Кристины Орбакайте Клавдии. И звездная бабушка появилась на детском празднике в шортах.
Снимок звездного семейства с торжества появился накануне в Сети. На снимке запечатлены Орбакайте с дочерью, старшим сыном Никитой, мужем и отцом, а также Алла Борисовна с детьми и супругом Максимом Галкиным.
Примадонна выбрала для детского праздника костюм с шортами. Стилист дивы Алишер не раз советовал ей не прятать стройные ноги под привычными балахонами, и Алла Борисовна прислушалась. Однако поклонников звезды немного удивил выбор нарядов для детей. Все ребята были в черном. Как и сама Алла Борисовна.
Публика в недоумении: «Это нормально уже на праздники детей в черное одевать?», «Все нормально, кроме того, что бабушка Алла в шортах... Ну я это не могу понять», «Опять "дети в чёрном"», «Почти всё семейство в сборе... Чёрный в тренде», «Все отлично и рада за всех, но не пойму... Сейчас модно детей в чёрное одевать? Непонятно... Дети... чёрные платья...»
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Обсуждение 3
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Ирэн МоскваА пузо-то как выпирает...
07.04.17 10:07
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таша68 лет какие нах шортики, этож безумие какое то,мне её жалко
07.04.17 09:36
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ЮляЭто новых русских такая мода в России. Я уже с этим встречалась. Почему то там в магазинах детских вещей для состоятельных людей продают черные наряды. Потом так же эти детки разгуливают в Европе вызывая непонимания..
06.04.17 20:27