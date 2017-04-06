Пугачева блеснула в шортах на детском празднике

Алла Борисовна встречает 68-летие в прекрасном настроении и прекрасной форме. На днях звездное семейство отмечало день рождения дочери Кристины Орбакайте Клавдии. И звездная бабушка появилась на детском празднике в шортах.

Публикация от Kristina Orbakaite | Fan Page (@k_orbakaite) Апр 5 2017 в 9:28 PDT

Снимок звездного семейства с торжества появился накануне в Сети. На снимке запечатлены Орбакайте с дочерью, старшим сыном Никитой, мужем и отцом, а также Алла Борисовна с детьми и супругом Максимом Галкиным.

Примадонна выбрала для детского праздника костюм с шортами. Стилист дивы Алишер не раз советовал ей не прятать стройные ноги под привычными балахонами, и Алла Борисовна прислушалась. Однако поклонников звезды немного удивил выбор нарядов для детей. Все ребята были в черном. Как и сама Алла Борисовна.

Публика в недоумении: «Это нормально уже на праздники детей в черное одевать?», «Все нормально, кроме того, что бабушка Алла в шортах... Ну я это не могу понять», «Опять "дети в чёрном"», «Почти всё семейство в сборе... Чёрный в тренде», «Все отлично и рада за всех, но не пойму... Сейчас модно детей в чёрное одевать? Непонятно... Дети... чёрные платья...»

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