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Бородина мечтает о «Титанике»


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Ксения Бородина с успехом выступает в качестве ведущей и модного дизайнера. В свое время девушка пробовала себя в музыке, но не слишком увлеклась. Но талантов у звезды немало. И как призналась на днях Ксения, она бы с радостью снялась в кино.

Ведущие реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина и Ольга Бузова недавно приняли участие в шоу «Где логика?» на канале ТНТ. В ходе выполнения одного из заданий (определить, из какого фильма взята та или иная цитата) ведущий Азамат Мусагалиев спросил у девушек, хотели бы они сыграть в масштабном кинопроекте и о какой роли мечтают.

Звезды не стали скромничать. По словам Бородиной, она с радостью согласилась бы исполнить главную роль в культовой картине Джеймса Кэмерона.

«Круто было бы сняться в «Титанике». Я бы с удовольствием сыграла вместо Роуз. Я бы круче нее плевала через забор. Помните этот эпизод?» – пошутила телеведущая.

Ольга Бузова, как выяснилось, предпочитает несколько иной жанр. «Я бы хотела сыграть в «Маленькой хозяйке большого дома» Джека Лондона или что-нибудь из раннего Дика Фрэнсиса. А вообще, мне нравится фантастика, я бы сыграла человека-невидимку из Герберта Уэллса».

Ранее мы писали: 

Бородина против Шурыгиной. Ведущая не одобряет подобный пиар.

Ксения Бородина: «У меня нет желания превращать свою жизнь в шоу». Звезда отказалась от интересного предложения.

Бородина похвасталась хорошей формой. Ведущая восстановила фигуру после родов. 



0 Не нравится 0 Нравится 03.04.2017 Теги: Ксения Бородина

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