Почему Мел Би подала на развод?

Некоторые женщины готовы на все ради сохранения семьи. А некоторые в какой-то момент осознают, что рядом совершенно не тот человек. К последней категории относится певица Мелани Браун (Melanie Brown). В понедельник артистка подала на развод, поскольку, по словам друзей, сейчас она «прозрела».

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Продюсер Стивен Белафонте (Stephen Belafonte), с которым Мел прожила в браке 10 лет, фактически использовал звезду. По крайней мере, так считали родные Браун. Мелани обычно старалась оправдать мужа, но после того, как в начале марта скончался ее отец, она поняла, что на самом деле никакой гармонии в отношениях со Стивеном нет. Более того, ее брак «токсичен».

По некоторым данным, Белафонте часто изменял жене, позволял себе оскорбительные высказывания и рукоприкладство. Но теперь Мел положит этому конец.

Правда, сейчас артистку беспокоят возможные притязания мужа на ее состояние, которое оценивается в 40 миллионов долларов. Известно, что в документах на развод звезда попросила суд о совместной опеке над общей дочерью Мэдисон, а также попросила отклонить возможные притязания Белафонте на финансовую поддержку с ее стороны.

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Источник фото: Globallookpress.com