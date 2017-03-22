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Почему Мел Би подала на развод?


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Некоторые женщины готовы на все ради сохранения семьи. А некоторые в какой-то момент осознают, что рядом совершенно не тот человек. К последней категории относится певица Мелани Браун (Melanie Brown). В понедельник артистка подала на развод, поскольку, по словам друзей, сейчас она «прозрела».

Продюсер Стивен Белафонте (Stephen Belafonte), с которым Мел прожила в браке 10 лет, фактически использовал звезду. По крайней мере, так считали родные Браун. Мелани обычно старалась оправдать мужа, но после того, как в начале марта скончался ее отец, она поняла, что на самом деле никакой гармонии в отношениях со Стивеном нет. Более того, ее брак «токсичен».

По некоторым данным, Белафонте часто изменял жене, позволял себе оскорбительные высказывания и рукоприкладство. Но теперь Мел положит этому конец.

Правда, сейчас артистку беспокоят возможные притязания мужа на ее состояние, которое оценивается в 40 миллионов долларов. Известно, что в документах на развод звезда попросила суд о совместной опеке над общей дочерью Мэдисон, а также попросила отклонить возможные притязания Белафонте на финансовую поддержку с ее стороны.

Ранее мы писали:

Мелани Браун уходит от мужа после драки. По слухам,  Мел и ее супруг часто ссорятся и порой доходит  до рукоприкладства.

Мэри Джей Блайдж подала на развод. Когда-то певица называла мужа своим спасителем.

Джонни Депп: цена развода. Звезды развелись полюбовно, Джонни отдает бывшей жене 7 миллионов.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 22.03.2017 Теги: Мел Би

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