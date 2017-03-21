Мел Би подала на развод

Певица Мелани Браун (Melanie Brown) переживает непростой момент. Бывшая солистка группы Spice Girls не смогла справиться с кризисом в браке. Как стало известно, артистка подала документы на развод с кинопродюсером Стивеном Белафонте (Stephen Belafonte).

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С Белафонте Мелани прожила в браке почти десять лет. Пара и раньше переживала кризисы, но до недавнего им удавалось справляться. Несколько лет назад певица шутила, что они со Стивеном настолько подходят друг другу, что занимаются сексом пять раз в день. «Наш психотерапевт советует нам не стесняться своих фантазий и не бояться пробовать что-то новое».

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Но в конце прошлого года появились нехорошие сплетни. Поговаривали, что супруги не живут вместе. В феврале Браун решила успокоить поклонников и угомонить сплетников. «Мы прошли через такое, что точно разделило бы другие пары. Но мы стали только сильнее», — писала звезда в Instagram.

Увы, справиться со сложностями до конца супругам все же не удалось. Известно, что в документах на развод Мелани попросила суд о совместной опеке над общей дочерью Мэдисон, а также попросила отклонить возможные притязания Белафонте на финансовую поддержку с ее стороны

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Источник фото: Globallookpress.com