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Мел Би подала на развод


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Певица Мелани Браун (Melanie Brown) переживает непростой момент. Бывшая солистка группы Spice Girls не смогла справиться с кризисом в браке. Как стало известно, артистка подала документы на развод с кинопродюсером Стивеном Белафонте (Stephen Belafonte).

С Белафонте Мелани прожила в браке почти десять лет. Пара и раньше переживала кризисы, но до недавнего им удавалось справляться. Несколько лет назад певица шутила, что они со Стивеном настолько подходят друг другу, что занимаются сексом пять раз в день. «Наш психотерапевт советует нам не стесняться своих фантазий и не бояться пробовать что-то новое».

Но в конце прошлого года появились нехорошие сплетни. Поговаривали, что супруги не живут вместе. В феврале Браун решила успокоить поклонников и угомонить сплетников. «Мы прошли через такое, что точно разделило бы другие пары. Но мы стали только сильнее», — писала звезда в Instagram.

Увы, справиться со сложностями до конца супругам все же не удалось. Известно, что в документах на развод Мелани попросила суд о совместной опеке над общей дочерью Мэдисон, а также попросила отклонить возможные притязания Белафонте на финансовую поддержку с ее стороны

Ранее мы писали:

Мелани Браун уходит от мужа после драки. По слухам,  Мел и ее супруг часто ссорятся и порой доходит  до рукоприкладства.

Мэри Джей Блайдж подала на развод. Когда-то певица называла мужа своим спасителем.

Джонни Депп: цена развода. Звезды развелись полюбовно, Джонни отдает бывшей жене 7 миллионов.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 21.03.2017 Теги: Мел Би

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