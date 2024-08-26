Секс-игрушки: как выбрать первую и зачем вообще они нужны?

Выбор первой секс-игрушки – это как покупка нового платья: хочется, чтобы было стильно, удобно и, главное, подходило именно вам. Но в отличие от платья, в отделе с игрушками многие из нас чувствуют себя немного потерянными и стеснительными. Как не ошибиться с выбором? И зачем вообще эти штуки нужны?

Начнем с того, что секс-игрушки – это не просто каприз или "пикантная" покупка, а способ лучше узнать своё тело и разнообразить интимную жизнь. Они помогают раскрыть новые грани удовольствия и могут стать отличным способом добавить искру в ваши отношения. И да, игрушки – это не только для тех, у кого нет партнера. Наоборот, многие пары используют их, чтобы внести новизну в свою сексуальную жизнь.

Как выбрать первую секс-игрушку?





Итак, как выбрать первую игрушку, чтобы не разочароваться? Если вы новичок, лучше начать с чего-то простого и проверенного – классического вибратора. Это как маленькое чёрное платье в мире интимных аксессуаров: всегда актуально, всегда к месту. Обратите внимание на модели с несколькими режимами вибрации.

Материал игрушки очень важен





Материал тоже имеет значение. Представьте, что вы покупаете косметику: вы же не возьмёте первый попавшийся крем, так? Здесь тоже важно качество. Силикон – идеальный выбор: он безопасен, мягкий на ощупь и легко моется. Избегайте дешёвого пластика – он может раздражать кожу и вообще быстро сломается.

Ну и, конечно, не забывайте про лубрикант. Хорошая смазка на водной основе делает процесс приятным, снижает дискомфорт и защищает кожу от раздражений. Без неё в этом вопросе никак.

Важно помнить, что секс-игрушки – это не что-то, о чём надо шептаться и краснеть. Это часть вашего права на удовольствие и на здоровую сексуальную жизнь. Они могут стать вашими лучшими друзьями в изучении своих желаний и в обогащении интимных моментов, как в одиночку, так и с партнёром.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал почему лубрикант залог идеального секса.

