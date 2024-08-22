Не слюнями едиными: почему лубриканты – залог безопасного секса

Секс – это не только удовольствие, но и забота о собственном здоровье и комфорте. Одним из ключевых моментов для безопасного и приятного секса является использование лубрикантов. Хотя многие считают, что слюни могут служить достойной заменой, это далеко от истины. Давайте разберёмся, почему лубриканты так важны и развеем популярные мифы об их использовании.

Опасности слюней во время секса





Слюна не предназначена для того, чтобы быть лубрикантом. Во-первых, она не обладает достаточной скользящей способностью, что может привести к дискомфорту или даже трению, вызывающему микротравмы. Во-вторых, слюна содержит бактерии и ферменты, которые могут нарушить естественный баланс влагалищной флоры и увеличить риск инфекций. К тому же, слюна легко испаряется, и её эффективность быстро снижается.

Мифы о лубрикантах





Многие женщины беспокоятся, что использование лубрикантов может быть признаком проблем с сексуальным возбуждением или уменьшения естественной смазки. На самом деле это далеко от правды. Лубриканты нужны практически всем, независимо от уровня возбуждения, и могут значительно повысить комфорт и качество интимной жизни. Также есть миф, что лубриканты могут вызывать аллергические реакции. Современные лубриканты, особенно на водной основе гипоаллергенны и подходят большинству людей.

Преимущества использования лубрикантов





Лубриканты улучшают качество сексуального контакта, обеспечивая гладкость и комфорт. Они помогают предотвратить трение, которое может привести к раздражению или даже микротравмам. Лубриканты особенно полезны во время менопаузы, когда естественная смазка может уменьшаться. Более того, лубриканты на водной основе совместимы с презервативами и секс-игрушками, не нарушая их целостности.

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