Секреты утреннего секса: 5 причин начать свой день с удовольствия

Каждое утро – это новая глава, и почему бы не начать е" с того, что сделает вас счастливее, энергичнее и ближе друг к другу? Утренний секс – это не только способ проснуться, но и залог хорошего дня. Да, мы знаем, что вместо сладкого пробуждения вы чаще всего выбираете кнопку "отложить будильник". Но давайте честно, 10 минут в постели с партнером могут быть куда приятнее и полезнее, чем просто дремать в ожидании нового сигнала.

Почему утренний секс – это хорошо (и для вас, и для него)

1. Заряд бодрости лучше кофе

Эндорфины, вырабатывающиеся во время секса, – это ваш личный утренний энергетик. Вместо того чтобы идти к кофемашине, оставайтесь в постели – результат будет тот же, но с приятными "побочными эффектами". Вы проснетесь быстрее, чем если бы выпили эспрессо, а настроение поднимется на весь день.

2. Утренняя "химия" за вас

Гормоны играют на вашей стороне: у мужчин уровень тестостерона с утра на пике, а значит, желание и готовность обеспечены. У женщин утренний секс может усилить ощущение близости и дать позитивный настрой на день.

3. Экономия времени (и усилий)

Вы уже в кровати, на вас минимум одежды, и декорации для романтической сцены готовы. Никакой дополнительной подготовки!

4. Повышение самооценки

Что может быть лучше, чем начать день с ощущения, что вы желанны? Секс помогает чувствовать себя уверенно, а комплименты партнера могут стать идеальным антистрессом перед сложным рабочим днем.

5. Бонус для вашего здоровья

Утренний секс стимулирует кровообращение, укрепляет иммунитет и даже помогает снизить уровень стресса. А заодно считается отличной кардио-тренировкой, которую вы точно не пропустите.

Как сделать утренний секс идеальным





Если мысль о том, чтобы встать с постели, уже вызывает панику, то идея утреннего секса может показаться пугающей. Но на самом деле это проще, чем кажется.

Не забудьте про легкость

Утро – время для чего-то милого и ненавязчивого. Не обязательно пробовать акробатические позы, для этого у вас будет вечер. Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы почувствовать друг друга, и не бойтесь начать медленно.

Планируйте (но не слишком строго)

Если знаете, что утром у вас всегда нехватка времени, поставьте будильник на 10 минут раньше. Это будет вашим тайным ритуалом.

Подготовьте атмосферу заранее

Ничего сложного: свежая постель, немного расслабляющего аромата (свеча или диффузор с лавандой) и уверенность, что вас никто не потревожит.

Забудьте о макияже и идеальной укладке

Секрет утреннего секса в его естественности. Легкая небрежность и свежесть сна только добавят романтики.

Что делать, если вы не уверены?

Не все готовы переключиться на утренний секс сразу. Если вы не жаворонок и вам сложно даже думать о чем-то, кроме подушки, попробуйте начать с малого. Легкие прикосновения, поцелуи, объятия. Иногда это само по себе уже достаточно, чтобы разогреть обстановку.

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