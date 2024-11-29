Секс в душе: 4 лайфхака, чтобы это было удобно и приятно

Секс в душе – это, без сомнения, один из тех экспериментов, которые каждая женщина должна попробовать хотя бы раз. Интимность в ограниченном пространстве, каскады воды, стекающие по коже, и звук капель – все это настраивает на нужный лад. Но давайте быть честными: этот опыт не всегда идеален с первого раза.

Да, вода создает атмосферу, но может сделать секс неудобным, а иногда и откровенно скользким. Неудачная поза? Слишком горячая вода? Спешка? Устраняем эти нюансы раз и навсегда.

Почему стоит попробовать?

Душ – это место, где обычные правила интимности не работают. Здесь важна импровизация и креативность. Это уникальный способ добавить новизны в отношения, порадовать себя новыми ощущениями и просто уйти от рутины спальни. Плюс, никто не отменял совместное мытье как эротический ритуал.

Но если вы думаете, что секс в душе – это всегда идеально, то готовьтесь: он требует подготовки. И вот как все сделать правильно.

Как подготовиться?





Безопасность прежде всего

Скользкая плитка может стать вашим злейшим врагом. Постелите нескользящий коврик или используйте специальные прорезиненные накладки. Это минимизирует риск падений и избавит вас от ненужных мыслей о том, что может пойти не так.

Температура воды

Душ – не сауна. Вода должна быть комфортной: теплая, но не горячая. Иначе рискуете сделать процесс невыносимо утомительным.

Смазка – ваш лучший друг

Не забывайте, что вода смывает естественную смазку. Смазка на силиконовой основе спасет ситуацию: она не растворяется в воде и делает все гораздо приятнее.

Организация пространства

Убедитесь, что у вас достаточно места для движения. Уберите лишние флаконы шампуней и прочие вещи, которые могут стать «препятствиями».

Позы, которые работают

Лицом к лицу.

Если душ позволяет, повернитесь друг к другу и используйте стену как опору. Это классическая и безопасная позиция, которая легко адаптируется. Лицом к стене.

Один из партнеров облокачивается на стену, второй находится сзади. Это особенно удобно, если вы находитесь под струей воды, ведь она не будет попадать вам в лицо. Сидячая поза (в ванне).

Если вы экспериментируете в ванной, попробуйте сидячую позицию: один из партнеров сидит, второй – сверху. Это стабильно и комфортно. На коленях (в душе или ванне).

Эта поза подойдет для случаев, когда хочется чего-то нового, но при этом устойчивого. Используйте мягкие полотенца или коврики, чтобы сделать поверхность удобной.

Добавьте романтики



Зажгите свечи (безопасно, разумеется, вдали от воды), включите любимую музыку или возьмите с собой аромалампу. Все эти мелочи помогут настроиться на чувственный лад.



Мастурбация: время для себя

Если вы пока не готовы делить этот момент с партнером, попробуйте изучить себя в душе. Вода – отличный инструмент для экспериментов: съемный душевой шланг позволяет направлять струю воды так, как вам комфортно, создавая новые ощущения.

Секс в душе – это не только про эксперименты, но и про близость. Важно помнить, что это должно быть комфортно и приятно для обоих. Поэтому, если с первого раза не все получилось идеально, не спешите ставить крест на этом опыте. Включите фантазию, подготовьтесь как следует – и сделайте это время незабываемым.

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