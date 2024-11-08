Презерватив нужно менять во время секса: вот на какой минуте это лучше сделать

Секс – это не только удовольствие, но и забота о безопасности. И пока мы все знаем о важности презервативов, оказывается, есть нюансы, которые часто остаются за кадром. Например, вопрос о том, стоит ли менять презерватив во время секса, может удивить. Профессор психологии из университета Квинсленда, Брендан Зитц, провел исследование и сделал открытие, которое может перевернуть наши представления о надежной защите.

Зачем менять презерватив во время секса?

Главная причина – сохранить высокий уровень безопасности. Хотя презерватив защищает от ЗППП и нежелательной беременности, со временем, особенно при активном движении, он становится менее эффективным. Трение и влажность могут ослабить прочность латекса, а также повысить риск его повреждения.

На какой минуте лучше это сделать?





Итак, если доверять рекомендациям профессора Зитца, оптимальное время для смены презерватива наступает примерно на 15-й минуте. Это позволяет снизить вероятность повреждения материала и улучшить комфорт обоих партнеров. Не нужно бояться потерять настрой – такой маленький перерыв можно превратить в мини-передышку, чтобы сбавить темп, насладиться моментом и продлить удовольствие.

Частые ошибки при использовании презервативов

А теперь вспомним несколько популярных ошибок, которые случаются с презервативами чаще, чем хотелось бы. Сюрприз: даже опытные могут делать что-то не так.

Проверка срока годности? А это зачем?

Да-да, даже презервативы имеют срок годности, и истекший может быть не так надежен, как хотелось бы. Перед использованием убедитесь, что срок в порядке. Неправильное надевание

Когда презерватив надевают не той стороной, его приходится разворачивать, что нарушает целостность. Поверьте, лучше выбросить и взять новый, чем потом переживать из-за возможных рисков. Неподходящая смазка

Использование неправильной смазки – вроде масла или лосьонов – повреждает латекс. Выбирайте смазки на водной основе, а если хочется добавить немного согревающего эффекта, выберите специальные лубриканты для этих целей. Время "на выход"

После завершения акта важно сразу убрать презерватив, пока пенис еще находится в эрегированном состоянии, чтобы избежать "утечек". Простое действие, но его часто упускают из виду. Перерасход

Нельзя использовать один и тот же презерватив дважды! Даже если соблазн велик и "выглядит он, как новый", разовая вещь остается разовой.

Маленькие хитрости для максимального комфорта





Если перспектива менять презерватив во время секса кажется хлопотной, подумайте об этом как о дополнительной возможности разнообразить ритм. Возьмите небольшой перерыв для более чувственных прикосновений или шепота. Это не только повысит уровень защиты, но и подарит новые ощущения!

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал о девяти причинах, почему мастурбировать – это хорошо.

