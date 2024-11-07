Все своими руками: 9 причин, почему мастурбация - это хорошо

Слово "мастурбация" для многих звучит слишком серьезно, почти как что-то из медицинского справочника. Но на самом деле это просто один из самых естественных и, что важно, полезных способов позаботиться о себе! Мастурбация – это не просто занятие для расслабления; это целая система для поддержания хорошего самочувствия и настроения. Так что тщательно помой ручки и действуй!

1. Лучше узнаешь себя и свое тело

Мастурбация – это как личный курс "Знакомство с телом 101". Поняв, что тебе нравится и что действительно доставляет удовольствие, ты начнешь чувствовать себя увереннее и в интимных ситуациях с партнером. Теперь-то ты точно знаешь, где искать секретные "кнопочки"!

2. Улучшается секс с мужчиной

Чем лучше ты знаешь, что тебе нравится, тем проще это рассказать партнеру. Уверенность, знание своих предпочтений и чуть больше расслабленности – это суперспособности, которые можно легко прокачать благодаря мастурбации. К тому же, кто-то же должен объяснить парню, как именно тебя нужно "волшебить".

3. Укрепляются мышцы таза





Твои интимные мышцы тоже нуждаются в регулярных упражнениях. Так вот, мастурбация их тренирует на ура! Чем они сильнее, тем лучше кровообращение и здоровье женской системы в целом. Так что да, это еще и фитнес!

4. ПМС? Нет, не слышали

Когда приближаются те самые "дни", головные боли, смены настроения и спазмы могут изрядно подпортить жизнь. Мастурбация помогает этому противостоять, ведь оргазм выбрасывает в кровь эндорфины, которые на время превращают тебя в принцессу хорошего настроения.

5. Прочь стресс и тревоги!

После сложного дня или неприятных разговоров мастурбация – это именно то, что поможет справиться с напряжением. Представь, как вся усталость испаряется, а ты снова чувствуешь себя королевой спокойствия. Да здравствует естественный антистресс!

6. Сладкие сны и здоровый сон





Если тебе трудно заснуть, мастурбация может стать твоим личным снотворным. Оргазм помогает организму расслабиться, повышая уровень пролактина – гормона, который отвечает за качество сна. И никакой счет овец не нужен!

7. Свежесть и сияние кожи

Твое тело любит, когда кровь активно циркулирует, доставляя питательные вещества и кислород. Мастурбация улучшает кровообращение, благодаря чему кожа светится, а организм получает заряд бодрости. Включаем оргазм в программу ухода за кожей!

8. Поддержка женского гормонального фона

Во время мастурбации организм активизирует серотонин и эндорфины, которые буквально "съедают" стресс и улучшают настроение. Кроме того, оргазм снижает уровень кортизола, который связан с тревогой, – идеальное средство для внутреннего баланса и спокойствия.

9. Бодрость и настроение с самого утра





Оргазм – это словно чашка кофе для мозга: эндорфины поднимают настроение, а энергия просто бьет ключом. Пару минут удовольствия утром – и ты готова к любым вызовам дня с улыбкой и огоньком в глазах.

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