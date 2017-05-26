Чтобы тебя слушали: лучшие упражнения для голоса

Все великие женщины владели ораторским мастерством и умели добиться уважения и нужного впечатления в первые минуты общения. В наши дни, как никогда, важно уметь использовать свой голос, который, на самом деле, наделен огромной силой. Грамотная самопрезентация, умение выстроить коммуникацию — залог успеха в любом деле.

Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»

Большинство из нас даже не задумывается о своем голосе как об инструменте управления жизнью и повышения личной эффективности. А как часто людям не нравится собственный голос... Идея о том, что голос может быть качественно изменен, улучшен, кажется, скорее, фантастической, чем практической.

Секретами трансформации голоса и приемами, которые помогут стать харизматичнее, делится выдающийся мастер ораторского искусства, актриса театра на Таганке, ведущий педагог REFORMA LAB — лаборатории актерского мастерства и ораторского искусства — Маргарита Радциг.

Для большинства людей будет удивительно узнать, что звучит в человеке не только и не столько речевой аппарат. Смело можно сказать, что звучит все тело.

То, как именно звучит наш голос и насколько раскрывается его природная красота и уникальность, зависит от тонуса или гипертонуса мышц. Уже ни для кого не секрет, что состояние тела отражает наше психическое состояние или состояние души, таким образом, напряжение мышц имеет психосоматическую природу. Например, зажатые плечи «показывают» нашу гиперответственность, в перенапряженном животе «живут» подавленные страхи, скованные ноги и стопы — это отсутствие уверенности в себе и прочной жизненной основы.

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Такие проблемы вкупе с физическими методами коррекции (йога, пилатес, плавание, массаж и др.) рекомендуется разбирать с хорошим психологом, если в этом есть необходимость.

Так как это не всегда возможно и доступно, можно самостоятельно поработать над зажимами и голосом, что может быть особенно актуально перед выступлением для большой аудитории, важной встречей, переговорами.

Зажимы в теле не только сковывают наш голос и движение, но и перекрывают полноценный кровоток к головному мозгу, в результате мы начинаем по-настоящему плохо соображать, «клевать носом», быстрее утомляемся. Избавляясь от мышечного напряжения, мы возвращаем себе легкость и энергию, освобождаем свой природный голос, избавляемся в том числе и от внутренних психологических проблем.

3 быстрых способа снять напряжение в теле:

1. Очень сильно, до тряски, напрячь мышцы всего тела или той области, которую нужно расслабить. Затем резко сбросить напряжение — мышцы автоматически и довольно хорошо расслабятся. Проделать несколько раз.

2. Протрясти мышцы. Это очень простое, но очень рабочее упражнение, которое используют многие актеры и ораторы. Выполняйте как можно более мелкую тряску мышц всего тела, как будто вы подключились к розетке с сильным током. Чем мельче и чаще тряска, сильнее будет эффект.

Длительность выполнения — 1-5 минут. Хорошо помогает, если нужно быстро взбодриться, сбросить напряжение, переключиться.

3. Потягивание. Это приятное упражнение знакомо всем. Делайте сладкие кошачьи потягивания для мышц всего тела.

Потяните руки и ноги, постарайтесь вытянуть мышцы в области грудной клетки, живота. Выполняется в любом количестве.

Упражнения на раскрытие голоса

1. Одно из главных и излюбленных упражнений в среде людей речевых профессий — зевание. Здоровые гортанные мышцы равно красивый голос. Упражнение позволяет уберечь эти мышцы от срывов, избежать голосовых заболеваний и хорошо помогает при малейшем дискомфорте в области горла. Сделайте осознанно 8-10 хороших зевков, кроме мышц гортани, это упражнение расслабит и мышцы челюсти.

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2. Челюстной зажим можно обнаружить почти у каждого — так наше тело реагирует на стресс и подавленные негативные эмоции. Со временем из-за этого зажима страдают артикуляционные мышцы, пропадает возможность делать свободный бесшумный вдох и четко выговаривать гласные звуки. Речь может звучать невнятно и даже провинциально.

Упражнение для тренировки артикуляционных мышц и освобождения нижней челюсти — работа с пробкой из коркового материала. Необходимо прикусить такую пробку и произносить любые тексты: это могут быть скороговорки или текст выступления. Задача читать текст так, будто пробки нет, для этого придется потрудиться, но результат того стоит, эта практика считается одной из самых эффективных при подготовке к выступлению или совещанию.

3. Еще одна распространенная проблема — неправильное дыхание. Маленькие дети дышат животом — это здоровый тип дыхания. Из-за стресса и других причин здоровый тип дыхания заменяется на так называемый женский тип дыхания (или верхнее дыхание). При таком типе живот почти не задействован, легкие используются лишь на верхнюю треть — область под ключицами. Это ведет к постоянной нехватке кислорода и понижению активности и трудоспособности, а также лишает голос силы и опоры.

Сделайте вдох, а затем длинный выдох со звуком «Пфффф», во время которого живот постепенно втянется. Когда почувствуете желание сделать вдох, расслабьте нижнюю челюсть, мышцы живота и все дыхательные мышцы, позволив воздуху свободно и беззвучно войти через нос. Ваш живот приподнимется, диафрагма опустится — это будет здоровый, естественный вдох. Повторите около 10-20 раз. Важное условие — отсутствие проблем с дыханием.

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4. Грудная клетка — место опоры для нашего голоса, там находится грудной резонатор. Именно отсюда голос звучит таким, каким его для каждого из нас предусмотрела природа. Чтобы «пробудить» свой природный голос, похлопывайте ладонью по центру грудной клетки, одновременно с этим сильно кивая головой (подбородок стремится к груди) и произнося «да, да, да, да». Длительность выполнения 1-2 минуты.

И напоследок: