Кто как хочет: 7 видов оргазма, которые должна испытать каждая женщина

Давайте честно: женский оргазм – это не просто вишенка на торте, а целый фейерверк вкусов, текстур и ощущений. Причём этот фейерверк может быть совершенно разным, в зависимости от того, какие "кнопки" нажимаются. И если вы всё ещё считаете, что оргазм у женщин бывает только один, приготовьтесь к удивительным открытиям. Мы собрали 7 видов оргазма, которые стоит испытать каждой женщине. Что ж, готовьтесь к приятным ощущениям!

Как это работает?

Когда дело доходит до оргазма, мозг – это главная управляющая станция. Именно он даёт команду телу выпустить коктейль гормонов – окситоцина и эндорфинов, которые отвечают за ощущение счастья, расслабления и наслаждения. Оргазм – это не просто результат физической стимуляции, это симфония эмоций, гормонов и мышечных сокращений, которая приводит к сладкому взрыву удовольствия.

№1. Клиторальный оргазм

Классика жанра! Клиторальный оргазм – самый распространённый и, наверное, самый легко достижимый. Клитор – это не просто маленькая точка, а целая сеть нервных окончаний, созданная природой исключительно для удовольствия. Для его достижения не нужны никакие сложные манипуляции: достаточно прямой стимуляции клитора руками, игрушками или партнёром. Прелесть в том, что он легко доступен и практически всегда надёжен.

№2. Оргазм точки G





Эта таинственная точка G – что-то вроде сексуального единорога: все говорят о ней, но не все её видели. Учёные до сих пор спорят, где именно она расположена, но женщины уверенно утверждают: она существует. Найти её можно на передней стенке влагалища, примерно на глубине 5-8 см. Оргазм от её стимуляции отличается более глубоким и интенсивным ощущением. Рекомендуем попробовать! И кто знает, возможно, точка G станет вашей новой лучшей подругой.

№3. Анальный оргазм

Звучит немного дерзко, но анальный оргазм вполне реален. В этой зоне у женщин есть множество нервных окончаний, которые при правильной стимуляции могут доставить огромное удовольствие. Но здесь важно помнить: анальный секс требует подготовки и расслабления. Смазка и мягкий подход – ключевые элементы, которые сделают этот опыт приятным и запоминающимся.

№4. Оргазм точки C

Точка C – это совсем не миф, а вполне реальная зона на шейке матки, которая может подарить невероятное удовольствие. Стимуляция этой области вызывает оргазм, который ощущается особенно глубоко и насыщенно. Как добраться до точки C? Лучше всего – с помощью поз, которые позволяют более глубокое проникновение. Этот оргазм может стать открытием для тех, кто уже изучил свои клиторальные и вагинальные возможности.

№5. Миотонический оргазм





Этот тип оргазма – настоящая загадка, и не всем дано его пережить. Миотонический оргазм происходит при сильном сжатии ног и тазовых мышц. Некоторые женщины способны достичь пика удовольствия всего лишь напрягая тело. Но такие случаи довольно редки – говорят, только 3 из 100 женщин могут испытать его. Тем не менее, этот оргазм – идеальный пример того, как наше тело скрывает удивительные секреты.

№6. Оргазм сосков

Нежность и стимуляция сосков могут доставить не только удовольствие, но и привести к оргазму. Это связано с тем, что при стимуляции груди в мозге активируются те же зоны, что и при половом акте. Попробуйте использовать лёгкие касания, языковые ласки или даже специальные игрушки для груди – и результат не заставит себя ждать.

№7. Ночной оргазм

Звучит как магия, но ночные оргазмы – это реальность. Они случаются спонтанно, во время глубокого сна. Тело просто решает порадовать вас, пока вы мирно дремлете. Причина в том, что во время сна мозг всё ещё способен обрабатывать чувственные импульсы, что приводит к спонтанному оргазму. Так что если вы однажды проснулись с приятными ощущениями – поздравляем, ваше тело поработало за вас!

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