Сексуальное самоисследование: как мастурбация может улучшить качество секса с партнером

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Узнай, как через самоудовлетворение можно раскрыть свои желания и превратить секс с партнером в настоящее искусство.

Сексуальное самоисследование – звучит, как учебный курс, правда? На самом деле, это процесс, который важен для каждой женщины, желающей получить больше удовольствия не только от себя, но и от секса с партнером. Мастурбация – не просто способ "убить время", когда в вашей жизни временно нет мужчины, это целое искусство, которое помогает лучше узнать свое тело, понять, что вам нравится, и в итоге сделать секс с партнером более насыщенным и ярким.

Зачем это нужно?

Представьте себе: вы покупаете новую машину. Сначала изучаете её устройство, проверяете, как работают тормоза, как переключаются скорости. Зачем? Чтобы в дальнейшем кататься с ветерком, не гадая, где тут сцепление. Сексуальное самоисследование – это такая же подготовка к идеальной поездке. Только здесь вместо машины – ваше тело. А без знания "кнопочек" на собственном "пульте управления" сложно ожидать, что кто-то другой сможет их найти и нажать правильно.

Как мастурбация помогает?

Фото: freepik.com

  1. Понимание своих желаний. Когда вы уделяете время себе, вы учитесь понимать, что именно доставляет вам удовольствие. Ощущаете ли вы большую радость от нежных прикосновений или предпочитаете что-то более интенсивное? Это знание – ваш ключ к успеху в сексуальных отношениях. Ведь если вы не знаете, что нравится вам, как этого может догадаться партнер?

  2. Уверенность в своих ощущениях. Чем лучше вы знакомы со своим телом, тем меньше тревоги в постели. Исследование себя помогает избавиться от стеснения и неловкости. Когда вы знаете, как доставить себе удовольствие, вы сможете смело направлять партнера и открыто говорить о своих желаниях.

  3. Оргазм – не миф! Да, да, тот самый загадочный оргазм, о котором многие женщины мечтают, но стесняются говорить. Практика мастурбации помогает легче достичь этого состояния, потому что вы понимаете, как ваш организм работает. А когда оргазм становится привычной частью вашей сексуальной жизни, вам проще испытать его и в паре.

Как это улучшает секс с партнером?

Знание своих телесных реакций позволяет лучше коммуницировать с партнером. Вы не просто надеетесь, что он угадает, как доставить вам удовольствие, вы четко знаете, что и как нужно сделать. Это своего рода карта сокровищ, которую вы можете передать своему мужчине, и вместе с ним отправиться в поиски незабываемых ощущений.

Кроме того, мастурбация помогает снять лишний стресс и напряжение, что делает вас более расслабленной в интимных моментах. А как известно, чем меньше напряжения, тем больше наслаждения.

Когда стоит начинать?

Фото: freepik.com

Если вы думаете: "Да мне уже не 18, какие тут самоисследования!" – отбросьте сомнения. Начать можно в любом возрасте. Ведь, как говорится, учиться никогда не поздно. И чем лучше вы будете понимать свое тело, тем легче вам будет достичь новых вершин удовольствия с партнером.

Важное напоминание

Мастурбация – это нормально. Это не что-то, о чем стоит молчать или стесняться. Это ваша связь с собственным телом, ваш способ заботы о себе. Помните, что удовольствие – это не стыдно, это естественная часть жизни, которую стоит исследовать и наслаждаться ею в полной мере.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал, как разбудить свою точку G. 

Елизавета Федорова

Редактор

 

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