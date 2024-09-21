Как не стесняться своего тела во время секса: 6 способов раскрепоститься и получить удовольствие

В постели многие женщины сталкиваются с тем, что мысль о "несовершенствах" тела мешает расслабиться и получить удовольствие. И дело не только в складочке на животе или форме бедер, а в том, как мы видим себя в этот момент. Но давайте честно: идеалов не существует, и если зацикливаться на своих "недостатках", то можно упустить самое важное – близость и радость от секса. Как же перестать стесняться и наслаждаться процессом на полную катушку?

Перестань оценивать себя со стороны

Первое, что стоит сделать – это избавиться от "зрителя" в голове. Да, того самого критика, который шепчет: "У тебя бедра не такие", "Посмотри на эту складку". Упражнение, которое поможет отключить этого внутреннего комментатора, – это техника осознанности. В следующий раз, когда ты почувствуешь этот поток негатива, попробуй замедлиться и переключить фокус на ощущения: прикосновения, запах, тепло тела. Чем больше ты будешь концентрироваться на настоящем моменте, тем меньше у тебя останется времени и энергии на эти внутренние диалоги. Просто замени "у меня целлюлит" на "какое у меня горячее тело".



Зеркальная практика: полюби свои формы





Важный шаг к раскрепощению – это знакомство с собственным телом. Звучит банально, но попробуй провести пару минут перед зеркалом (да, именно в белье или без него) и просто посмотри на себя. Не оценивай, а наблюдай. Подойди к этому с позицией исследователя: отметь, что тебе нравится, какие части тела вызывают у тебя положительные эмоции. Это упражнение помогает увидеть себя глазами без критики, а когда ты начнешь обращать внимание на то, что в тебе красиво, внутренние комплексы будут ослабевать. Со временем, поверь, ты увидишь в себе не "недостатки", а уникальные черты, которые делают тебя особенной.

Больше удовольствия – меньше сомнений

Еще один способ полюбить свое тело – это работать над тем, чтобы секс приносил тебе максимум удовольствия. Когда ты полностью погружена в ощущения и наслаждаешься процессом, ты перестаешь думать о том, как ты выглядишь. Попробуй переключиться с визуального восприятия себя на тактильное: сосредоточься на том, как кожа реагирует на прикосновения, как тебе приятно в этот момент. Это поможет снять напряжение и убрать фокус с внешности.

Выбор комфортного белья и одежды





Ни для кого не секрет, что красивое и удобное белье может сильно повлиять на самооценку. Носи то, что подчеркивает твою фигуру и заставляет чувствовать себя уверенно. Главное, чтобы ты сама в этом ощущала комфорт, а не ориентировалась на "общие" стандарты красоты. Белье не должно "прятать недостатки", оно должно подчеркивать твои достоинства и вызывать у тебя восторг.

Ритуалы заботы о себе

Раскрепощение в постели начинается не с конкретного момента, а с того, как ты относишься к себе ежедневно. Ритуалы ухода – от ароматной ванны до занятий спортом – это не просто гигиенические процедуры, а способы показать себе, что ты достойна любви и заботы. Когда ты начнешь регулярно выделять время на то, чтобы баловать себя и свое тело, это автоматически отразится на том, как ты будешь чувствовать себя в постели.

Подумай о партнере





И наконец, твой партнер. Часто женщины забывают, что он, скорее всего, так же далек от "идеала", как и ты, и что его восприятие – это не всегда те высокие стандарты, которые ты сама к себе предъявляешь. Во время секса мужчины в основном сосредоточены на чувствах и эмоциях, а не на каждом сантиметре твоего тела. Твоя уверенность в себе будет гораздо важнее, чем любые мелкие "несовершенства".

Когда ты наконец отпустишь все сомнения и перестанешь концентрироваться на мелочах, ты заметишь, что секс станет не только приятнее, но и гораздо более интимным. Ведь истинное удовольствие начинается не с того, как ты выглядишь, а с того, как ты себя ощущаешь.

Ранее мы рассказывали, где проходит граница между нормой и странностями во время сексуальных фантазий.