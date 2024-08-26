Юмор во время секса: 6 вещей о которых никогда не стоит шутить в постели

Шутки о сексе – это отдельный жанр юмора, который популярен в сети и среди друзей. Сколько раз мы слышали или читали забавные истории о конфузах в постели? И ведь действительно, умение смеяться над собой и неловкими моментами – важная черта для любой пары. Однако, есть тонкая грань между легким юмором, который помогает сблизиться, и шутками, которые могут испортить не только настроение, но и отношения. Вопрос в том, где проходит эта грань? Давайте разберемся, о чем точно не стоит шутить, когда дело касается вашей интимной жизни.

1. Внешность партнера





Даже самая невинная шутка о внешности партнера в момент, когда вы оба уязвимы и раздеты, может сильно ударить по самооценке. Секс – это не время для подколок по поводу веса, роста или каких-либо других физических характеристик. Даже если вам кажется, что ваш партнер воспринимает юмор легко, в такие моменты лучше оставить сарказм за дверью спальни. Любая шутка на эту тему может оказаться болезненной и снизить уверенность партнера в себе.

2. "Неудачи" в постели

Каждый человек может столкнуться с моментами, когда что-то пошло не так. Это может быть неловкость, случайный конфуз или просто недоразумение. И хотя многие комедийные сюжеты строятся на таких ситуациях, в реальной жизни это не повод для шуток. Комментарии о том, что "это случается со всеми", или саркастические замечания могут только усилить дискомфорт и создать неловкость в дальнейшем. Лучше оставить эту тему в стороне и сосредоточиться на позитиве.

3. Сравнения с бывшими





Если вы хотите мгновенно испортить атмосферу, начните шутить о бывших партнерах. Даже если сравнения невинны или вы намерены пошутить о том, как было "смешно" или "не так уж и хорошо" с кем-то из прошлого, такие замечания могут вызвать ревность, неуверенность или даже чувство предательства. В конце концов, никто не хочет чувствовать, что его сравнивают с кем-то еще, особенно в столь интимный момент.

4. Ваши фантазии и предпочтения

Конечно, открытое обсуждение фантазий и предпочтений – это здорово и важно для гармоничных отношений. Но превращение таких разговоров в шутку может свести на нет все доверие, которое строилось между вами. Например, если ваш партнер делится чем-то личным, не стоит реагировать на это шуткой или сарказмом. Ваша реакция может быть воспринята как насмешка или непринятие, что может создать барьер в ваших отношениях.

5. Критика в постели





В постели нужно поддерживать друг друга, а не критиковать. Любые шутки, направленные на критику действий партнера, могут восприниматься крайне негативно. Например, если вы шутите о том, что партнер "не так делает" что-то, это может вызвать чувство неуверенности и тревоги. Даже если вы не имели в виду ничего плохого, в интимных ситуациях лучше сосредоточиться на положительных моментах и избегать критики в любой форме.

6. Шутки о будущем

Еще одна тема, которую лучше оставить за пределами спальни, – это шутки о будущем ваших отношений. Например, шутки о свадьбе, детях или совместной жизни могут вызвать у партнера стресс или недопонимание, особенно если вы не находитесь на одном уровне в ваших ожиданиях. Лучше оставить такие разговоры на другие моменты, когда оба партнера готовы к обсуждению.

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