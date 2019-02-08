10 романтических идей для Дня святого Валентина

Еще один повод порадовать друг друга и провести приятное время вдвоем – 14 февраля, День влюбленных. Влюбленные с удовольствием балуют своих возлюбленных приятными мелочами. Романтические идеи для празднования Дня святого Валентина поражают разнообразием. Можно выбирать любую и быть уверенным, что праздник удастся.

Нежное утро или яркий вечер

Романтический завтрак или страстный ужин на день всех влюбленных – отличный повод выразить свои чувства. Утром можно разбудить свою вторую половинку ароматом яичницы, блинчиков или тостов. Превратить привычные блюда в маленькие признания в любви помогут незначительные детали в тематике праздника.

Например:

На зажаренный тост можно намазать джем в форме сердца. Яйцо можно пожарить с использованием силиконовой формочки в виде сердечка. Украсить блюдо канапешками, вырезанными специальным ножом в форме символа праздника.

Сервировать стол можно также с использованием посуды или текстиля с тематическими элементами. Это могут быть салфетки, розетки для варенья или фруктов, поднос или столик в постель в форме сердца.

Обычный кофе или утренний какао можно превратить в признание, добавив в кружку с любимым напитком маршмеллоу в форме сердца.

На ужин можно подать любимые блюда, при этом создать атмосферу романтики:

Зажечь свечи. Используйте обычные или маленькие свечки-таблетки, опущенные в блюдца с водой, добавьте лепестки роз или бутоны цветов. Использовать красные, нарядные салфетки. Включить ароматические лампы. Подобрать приятную музыку для фона.

Любая посуда или скатерти, салфетки с сердцами уже создадут необходимую атмосферу.

Фильм про любовь

Конечно, можно провести вечер вдвоем за просмотром приятной мелодрамы, но куда интереснее удивить и растрогать свою вторую половину, подарить бурю эмоций и воспоминаний, если включить ваш личный фильм про любовь.

Для реализации этой романтической идеи на 14 февраля понадобится небольшой навык работы с программами редактирования видеороликов и фото. Нужно выбрать памятные романтические фотографии, видеозаписи, может быть с одного из первых свиданий или любые другие приятные моменты, запечатленные на камеру, и смонтировать фильм. Подобрать, наложить музыку, можно даже сделать титры.

Если самостоятельно не справиться, то обратитесь к профессиональному оператору за помощью.

В назначенный день не обязательно предупреждать своего партнера о том, какой фильм запланирован на вечер. Пусть все выглядит так, будто вы собираетесь провести время за просмотром мелодрамы или романтической комедии и внезапно включить подготовленную видеозапись.

Приятный романтический вечер с трогательными и волнующими воспоминаниями вам обеспечен.

Можно поступить иначе, подготовив романтическую историю в фотографиях. Своими руками сделайте шкатулку с калейдоскопом личных совместных фотографий.

Сегодня можно заказать настенный календарь или постер с личными фотографиями и подарить возлюбленной или возлюбленному. Для этого нужно отобрать самые лучшие снимки, самостоятельно сделать макет календаря или постера и отправить на печать.

Атмосфера романтики дома

Удивить и порадовать любимого или любимую помогут романтические идеи для украшения комнаты в стиле Дня святого Валентина:

На стенах отлично будут выглядеть венки в форме сердец. Их можно купить готовые или смастерить самостоятельно из любых подручных средств: лоскутков, интерьерных искусственных цветов, жатой бумаги, салфеток. Шторы или гирлянды из бумажных сердечек. Нити с нанизанными сердечками можно подвесить в любом месте, чтобы они окружали и создавали эффект романтического дождя. Гирлянды с символикой праздника, надписями или романтическими фотографиями. Ими можно украсить стены, карнизы со шторами, камин, двери или оконные проемы.

Если нет времени или возможности что-то мастерить самостоятельно, можно преобразить интерьер обновками, купив для спальни или дома:

красивое пастельное белье с соответствующим празднику принтом;

вазы или лампы в романтическом стиле;

декоративные подушки, плед;

по паре домашних тапочек и банных халатов для вас обоих.

Незабываемую атмосферу праздника и радости создадут воздушные шары, если их наполнить гелием и украсить комнату.

Если времени совсем мало и что-то покупать нет возможности, то украсить дом в стилистике романтичного игривого праздника можно совместными фотографиями. Их нужно прикрепить к стене в форме сердца или разложить на покрывале кровати. Не лишним будет дополнить композицию одной розой или лепестками по краю сердца.

Новогодняя гирлянда может помочь и в декорировании комнаты ко дню влюбленных. Ее можно закрепить на стене в форме сердца, разложить по периметру комнаты или украсить стол, шторы, изголовье кровати.

И вновь как в первый раз

Первое свидание для многих пар остается в памяти надолго и вызывает волнующие приятные воспоминания. Воссоздайте атмосферу, припомните мелочи и запланируйте все в точности, как было это на самом деле.

Удивите партнера, пригласив его неожиданно, или запланируйте совместно провести свидание так же, как в первый ваш вечер.

Любовные письма

Приятных признаний и романтических слов не может быть много. Такая идея для Дня святого Валентина понравится любому.

Подготовьте маленькие признания и напоминания о своих чувствах, написав их на небольших листочках. Разложите послания в карманы одежды своей второй половине или по дому, в тех местах, где они будут замечены.

Такие записки можно разложить:

в машине (на зеркале, на кресле, в бардачке);

в спальне (на подушке, на полке шкафа с одеждой);

в ванной комнате (прикрепить к зеркалу);

в кармане одежды на день;

на кухне (возле чайника, в холодильнике, в хлебнице).

Это наполнит весь день приятными эмоциями и вниманием.

Личный СПА-кабинет

Эта романтическая идея для подарка ко Дню святого Валентина не оставит равнодушным никого. Своему любимому можно устроить настоящий спа-кабинет. Подарите ему нежный уход, заботу и расслабление.

Нужно подготовить заранее антураж:

свечи;

ароматические масла;

расслабляющую музыку;

благовония;

наполнить ванну, можно добавить соль, лепестки цветов;

подготовить специальное место для проведения массажа.

Прекрасным сюрпризом будет подарочный сертификат на вас двоих в один из профессиональных салонов со спа-процедурами.

Романтика для сладкоежек на День влюбленных

Сладкие подарки всегда уместны, День всех влюбленных – не исключение. Если вы сами можете печь торты или печенья, то придайте своим кулинарным шедеврам форму сердца, украсьте в стилистике праздника и подарите любимому или любимой.

Можно купить уже готовые сладости. Это могут быть:

торты в форме сердец;

наборы печений с пожеланиями;

конфеты с символикой праздника на упаковке.

Кроме того, можно заказать индивидуально конфеты или торт с фотопечатью ваших снимков на обертке или на самом торте.

Для сервировки стола со сладостями следует выбрать поднос или тарелки в стилистике праздника. Для чая к торту подойдут интересные кружки, ручка которых сделана как маленькая вазочка для одного цветка.

В коробку или на блюдо с тортом или конфетами можно положить бутоны роз или других цветов.

Нарисуй мечту

Праздник всех влюбленных хорошо провести вдвоем наедине, уделить время друг другу. Вспомнить о своих мечтах и услышать желания спутника – это хорошая идея для игры. Можно заранее подготовить ватман, фломастеры, вырезки из журналов, фотографии, открытки, все, что найдете. А вечером, вдвоем помечтать, обсудить, какие у вас есть желания, планы, совместные или личные мечты. Это все изобразите на ватмане.

Такая затея поможет сблизиться, подарит много приятных, нежных или веселых мгновений. Вы лучше узнаете друг друга, сможете построить совместные планы.

Цветочное настроение

Цветы – беспроигрышный вариант для любого праздника. Их можно преподнести необычно или украсить ими красиво комнату:

Мини-букеты или бутоньерки в кружке, или в плошке с водой и плавающей свечей – очень необычный и стильный вариант. Цветы в горшках приятней получить, так как они будут радовать не только несколько дней после праздника, а ежедневно, в течение долгого времени, если правильно за ними ухаживать. Ванна с лепестками роз или лепестки вместо покрывала – верх романтического проявления. Декоративные живые розы в колбе или стеклянном колпаке, обработанные специальным образом. Они долго хранятся и радуют своей свежестью и красотой. Цветы в любых проявлениях очень важный атрибут праздника. Они всегда создают нужную атмосферу.

Игры для двоих

Романтические игры – это чудесная идея для Дня святого Валентина. Разукрасить праздник яркими красками приятных эмоций поможет игра в квест. Подготовьте любой подарок своей второй половине, спрячьте его и продумайте подсказки, задания, которые помогут найти ваш подарок.

Поиграть можно и вдвоем. Если у вас есть любимая игра, то играйте в нее на желания. Поиграйте в комплименты, говоря по очереди друг другу приятные слова, первый кто повториться или не придумает, что сказать, выполняет задание победителя.

Игра «Угадай, что за фрукт» словно создана для таких романтических моментов. Нужно подготовить тарелку с разными фруктами и ягодами, растопленный шоколад. Одному игроку завязывают глаза, другой игрок обмакивает любой фрукт в шоколад и дает откусить партнеру. Нужно угадать фрукт, приз за правильные ответы, конечно, поцелуй.

Хорошим дополнением к романтическому вечеру могут стать наборы с играми для взрослых.

Чтобы воплотить романтические идеи для Дня святого Валентина - нужно лишь желание и немного фантазии.