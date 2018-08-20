Когда будет линейка в школе в 2018 году
Наступают дни, полные хлопот и волнений, когда дети отправятся в школу. Нынешний 2018 год замечателен тем, что День знаний совпадает с выходным – субботой. Родители задаются важным для многих вопросом, будет ли линейка 1 или 3-го сентября, в понедельник.
В разных регионах уже называют точную дату праздника для своих учеников с учетом 5-дневного режима работы многих школ или вопреки ему.
День знаний в России
Традиционно 1 сентября, начало учебного года, отмечается с особым торжеством: выстраиваются многолюдные линейки, звучат песни и стихи, вручаются цветы и подарки, проводятся уроки мира, мужества и патриотизма. Это праздник для всех школьников, но особое внимание уделяется малышам и старшим ребятам. Звучит самый главный звонок для первоклашек, а будущим выпускникам он открывает учебный год в последний раз.
Не остаются без внимания и преподаватели: педагогов принято также поздравлять с очередным этапом школьной жизни.
С 1984 года правительственным указом в СССР 1 сентября был введен новый государственный праздник для всех тех, кто непосредственно причастен к процессу обучения. Он получил символичное название «День знаний» и отмечается независимо от того, на какой день недели выпадает эта дата.
К этому празднику в разных регионах России стараются приурочить открытие новых современных школ, бассейнов, спортплощадок, учреждений среднего спец. образования. За три месяца летних каникул ремонтируют и проверяют готовность к следующему учебному году во всех муниципальных и сельских школах страны.
Причина возможного переноса
До введения в календарь Дня знаний отложить начало учебного процесса на день или два из-за совпадения с выходными не представляло проблемы. После 1984 года сдвинуть всероссийский праздник не представляется возможным, потому что он закреплен за конкретной датой – первым сентября.
В 2018 году первоклашки, школьники, их родители пытаются определить, в какой день идти в школу в парадном виде и когда будет линейка. Перед чиновниками Минобрнауки и педагогическими коллективами российских школ встал вопрос, как лучше провести торжество по случаю начала учебы и Дня знаний. Причина – совпадение 1 сентября с субботой.
Федеральные власти отдали решение этой дилеммы на уровень регионов. Каждый субъект волен внести свои коррективы в дату начала образовательного процесса в школах и вузах.
Данные по регионам
Субъекты РФ назначают старт учебы в учреждениях образования исходя из местных условий и особенностей графика. Отечественные СМИ собрали информацию с разных концов России.
Интернет-издания публикуют такие данные:
- Санкт-Петербург, город федерального значения, отметит День знаний школьными праздниками по всем канонам, хотя по факту учеба начнется 3 сентября.
- В Башкирии региональный министерство образования поставил дату линейки в подведомственных учреждениях на 1 сентября, при этом министр Гульназ Шафикова четко обозначила, что переноса на будни Дня знаний не будет.
- Самара и Элиста обучают детей по 6-дневному графику, поэтому мероприятие проведут 1-го числа.
- Тула, Калининград, Курган действуют аналогично петербургскому варианту: линейка – 1 сентября, а учеба – с понедельника. Эти регионы находят, что провести праздник в выходной уместно.
Москва решила по-своему
Дата отсчета учебного года не всегда сопряжена с Днем знаний. Прошлогодние дискуссии на эту тему депутатов Госдумы еще памятны россиянам. Тогда звучали призывы произвольно сдвинуть начало школьного и студенческого образовательного процесса и дотянуть его едва ли не до 1 октября. Эти дебаты остались просто громкими заявлениями.
Однако бывают такие совпадения, которые вынуждают смещать начало занятий. Так, в прошлом 2017 году московское правительство перенесло его с пятницы 1 сентября на понедельник 4 сентября.
Причиной тому было наложение Дня знаний на отмечание важного для мусульман Курбан-байрама. Это явилось знаком уважения к религиозному празднику, и было принято с пониманием.
В 2018 году значимых совпадений нет, но власти Москвы, учитывая пятидневный режим занятий столичных школьников, приняли решение торжества и учебы отнести на начало рабочей недели 3 сентября. Принимая во внимание трудности передвижения по столице, можно понять разумность такого вердикта: мало кто из жителей повез бы своих чад в школу ради получасового мероприятия.
Чтобы узнать, когда будет подготовленная ко Дню знаний линейка в школе в 2018 году, нужно связаться с администрацией учебного учреждения или посмотреть информацию на сайте образовательной организации.
И когда бы ни было назначено торжество, 1 сентября или 3-го, главное – сделать этот день праздником для ребенка, тем более что выходной позволит родителям посвятить этому время.
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А в вашем городе когда пройдет линейка? 4
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Верв / 20.08.18 00:17Могли бы дать отдохнуть детям ещё денек-то. Тащиться в такую рань, чтобы полчаса на линейке постоять. Ну, я понимаю там первый раз в первый класс, бантики-гольфики-прически. А нам-то в шестой раз радости мало. Любят у нас показуху. Начинали бы с понедельника, да и нечего голову морочить.
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Варвара / 20.08.18 00:17Ой, у нас, говорят тоже 1 сентября линейка. А мы все лето на даче, только приехали, купить ребенку ничего не успели. А-а-а! В старую форму уже не влезем! В выходные – по магазинам.
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Лина / 20.08.18 00:16А мне нравится ходить в школу не всю неделю. Первого посмотрим друг на друга, посмеемся. Можно погулять будет со своими. В парк хорошо бы – там скидки на аттракционы обычно.
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Даша / 20.08.18 00:16Эх, лето красное…Пролетело, будто не было. Так учиться неохота. И почему всегда не хватает еще чуть-чуть каникул драгоценных?