Интересные новогодние представления в Самаре для детей

Хорошей возможностью погрузиться в сказочный и волшебный мир является празднование Нового года. В это время в каждой семье идет подготовка к проведению свободного времени на каникулах. Новогодние представления для детей, которые пройдут в Самаре в 2018-2019 году, создадут праздничное настроение и понравятся каждому зрителю.

Детский спектакль "Новогодние приключения Барона Мюнхгаузена"

В самый волшебный праздник Новый год каждому ребенку хочется попасть на наряженную Елку, найти там для себя подарок, принять участие в конкурсных мероприятиях и играх около хвойной красавицы. Все эти мечты воплотить в реальность поможет детский спектакль "Новогодние приключения Барона Мюнхгаузена", а также совмещенная праздничная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

место проведения — ДК "Металлург";

период и время показа – 5 января 2019 года в 11:00 и 13:00;

стоимость билетов от 300 до 500 рублей.

Каждый присутствующий увидит невероятную игру профессиональных актеров МХАТ.

Многие хотят познакомиться с историями Барона Мюнхгаузена, ведь они так интересны и реальны. В особенности когда их рассказывает лично он, рассказ обретает все большую истинность. Барон всемирно известен благодаря своим приключениям об охоте на белого медведя, полете на утках, ужине с «жителями» рыбы в черви и другим удивительным деяниям.

Гастрольный тур по России, который совершит Барон и порадует всех желающих своими удивительными рассказами.

Елка для малышей

Среди новогодних представлений для детей, которые планируются в Самаре на 2018-2019 год, будет программа для самых маленьких «Елка для малышей».

место проведения — ДК имени В. Я. Литвинова

период и время показа – 21 декабря по 25 декабря 2018 года в 11:00;

стоимость билетов - 300 рублей.

Все желающие смогут приняться участие в конкурсе, где будет выбираться лучший карнавальный костюм. Победитель получит праздничный приз.

На протяжении всего мероприятия будет работать профессиональный фотограф, который сфотографирует каждого с понравившимся героем сказок.

Детский спектакль "Вечеринка у монстров"

Любители чудищ будут непревзойденно рады детскому спектаклю «Вечеринка у монстров».

место проведения —Самарский Гарнизонный Дом Офицеров;

период и время показа – 22 декабря 2018 года в 11:00, 13:00, 16:00;

стоимость билетов от 500 до 1800 рублей.

Одним из праздничных подарков станет новогоднее представление для детей в 2018–2019 году в Самаре, где соберутся воедино разные представители чудовищного мира.

Это известный граф Дракула, его излюбленная дочь Бонни, собственно, в ее же день рождения встретятся самые привлекательные монстры. Зомби-Ниндзя, Обжора- Франкенштейн, Модник-Мумий, Волк Вульфыч и многие другие.

Это будет невероятно веселое представление, наполненное не прекращаемой суетой. Зрители будут участвовать в различных играх и познают такое волшебное чувство, как любовь. Каждый ребенок будет в восторге от этой вечеринки, если посетит ее, надев свой лучший костюм. Праздник захотят испортить, но это не так просто когда балом правят монстры. Чтобы попасть на тусовку, необходимо лишь купить билеты.

Фикси-шоу "Разбуди Деда Мороза"

Любители детского сериала «Фиксики» по достоинству оценят лицензионную новинку спектакль Фикси-шоу "Разбуди Деда Мороза".

место проведения - Клуб "Звезда";

период и время показа – 4 января 2019 года в 11:00, 14:00;

стоимость билетов от 300 до 1500 рублей.

Первое представление с новыми персонажами, которых ожидали многие. Впервые на всеобщее обозрение выйдут Мася и Папус. Модернизированный сценарий с участием зловещих героев и легендарной команды живых фиксиков, которые так идентичны мультяшным персонажам.

По сюжету Новый год попадает в беду, ликвидировать которому может только Дед Мороз при помощи своего волшебного прибора, исполняющего все желания на свете. Но случилась загвоздка, важнейшая часть удивительного механизма украдена злым Смайлом, стремящимся занять службу Деда Мороза.

Во власти Фиксиков находится жизнь спящего волшебника, которого они должны разбудить. Сделать это совсем нелегко, его усыпили самые противные качества человечества: Лень и Жадность.

Но отчаиваться не стоит, Фиксики смогут решить любую беду и справиться с трудностями, воспользовавшись помощью зрителей.

Это будет премьерное представление в новейшем формате. Модернизированные декорации, действующие лица Маси и Папус, неизвестные никому ранее, а также излюбленные детские герои Симка, Нолик и Дим Димыч во главе с Дедом Морозом.

Невероятная, обновленная, волшебная сказка в канун Нового года, где Фиксики, занимающиеся ранее ремонтом оборудования, будут бороться с худшими проявлениями человека - Жадностью, Страхом и Ленью.

Каждый ребенок получит массу веселья после интерактивных игр с надувным реквизитом и после решения предложенных задач. Зрители могут, объединившись, решать головоломки, которыми озадачат организаторы. Ведь только сплоченность поможет ребятам узнать, что такое взаимовыручка и помощь. Это шоу запомнится всем без исключения.

Детский спектакль "Новогодние чудеса"

Академия танца в Саратове приглашает всех желающих на детский спектакль музыкального формата "Новогодние чудеса".

место проведения — ДК имени В. Я. Литвинова

период и время показа – 29 декабря 2018 года в 12:00;

стоимость билетов 300 рублей.

Зрителям предлагаются такие сектора, как партер и амфитеатр по единой стоимости. Дети до трех лет допускаются к просмотру бесплатно.

Просмотрев перечень новогодних представлений для детей в Самаре на 2018 и 2019 год, можно с легкостью выбрать подходящий вариант. Любой желающий сможет провести свой досуг с удовольствием и получить массу положительных эмоций. Власти города заботятся о своих жителях, подтверждением чего является представленное разнообразие праздничных мероприятий.