Интересные новогодние представления в Новосибирске для детей

В каждом городе в канун Нового года идет подготовка развлекательных мероприятий для самых маленьких и их родителей. Так, новогодние представления для детей на период 2018–2019 года, которые пройдут в Новосибирске, порадуют каждого посетителя и наполнят положительными эмоциями.

На некоторые события билеты уже в продаже и ждут своих владельцев. Куда можно сходить на новогодних каникулах, интересует многих жителей города.

Музыкальная сказка для детей и взрослых «Не спите в новогоднюю ночь!»

Одним из увлекательных новогодних представлений для детей в Новосибирске в 2018-2019 году станет сказочное шоу музыкального формата под названием «Не спите в новогоднюю ночь».

время и период проведения – с 26 по 29 декабря 2018 года в 11:00 и 14:00;

– с 26 по 29 декабря 2018 года в 11:00 и 14:00; адрес: Камерный зал филармонии, Красный проспект, 32;

Камерный зал филармонии, Красный проспект, 32; цена: от 200 рублей до 550 рублей.

от 200 рублей до 550 рублей. все интересующие вопросы можно задать по телефону: 223-41-41.

Перед началом показа каждому зрителю будет предложено посещение Музыкальной гостиной, где им продемонстрируют различные обучающие занятия, на которых они смогут своими руками сделать себе памятный подарок.

Во время показа действующие лица музыкального шоу и пришедшие дети отправятся на поиск ответа на главный вопрос: «Кто дарит подарки в Новый год?!». Они втайне последуют к наряженной елке, которая стоит в гостиной, пробираясь по неосвещенному помещению через множество препятствий.

Магическое шоу для взрослых и детей «Мистер Х».

Каждого ребенка от 4 лет и взрослого ожидает выступление фокусников, каскадеров, которые продемонстрируют свое мастерство под звуковое и световое сопровождение под названием «Мистер Х».

время и период проведения: 3 января 2019 года в 11:00 и 15:00;

3 января 2019 года в 11:00 и 15:00; адрес: ККК им. В. Маяковского (Красный проспект, 15), Банкетный зал.

ККК им. В. Маяковского (Красный проспект, 15), Банкетный зал. цена: от 750 рублей до 1200 рублей.

от 750 рублей до 1200 рублей. все интересующие вопросы можно задать по телефону: 325-0000.

Помимо этого, всех присутствующих поздравит Дед Мороз, проведет конкурс, а по окончанию любой желающий сможет пойти на новогоднюю дискотеку. Также будет работать фотозона в праздничном стиле.

Спектакль «Как стать Снегурочкой?»

Еще одно представление, которого понравится каждому ребенку от 6 лет и старше – музыкальный сказочный спектакль «Как стать Снегурочкой?».

время и период проведения: с 22 по 30 декабря 2018 года и со 2 января по 8 января 2019 года в 10:30, 13:00, 15:30, 18:00 (22 декабря в 13:00, 15:30, 18:00; 8 января в 13:00 и 15:00);

с 22 по 30 декабря 2018 года и со 2 января по 8 января 2019 года в 10:30, 13:00, 15:30, 18:00 (22 декабря в 13:00, 15:30, 18:00; 8 января в 13:00 и 15:00); адрес: ул. Каменская, 1;

ул. Каменская, 1; цена: от 400 рублей до 550 рублей;

от 400 рублей до 550 рублей; все интересующие вопросы можно задать по телефону: (383) 223-66-84, 8-913-370-66-33.

По сценарию внучка одного из известных персонажей детских сказок Бабы-Яги – Ёжка загорелась желанием стать всеми любимой Снегурочкой. Зритель будет следить за попытками воплотить в реальность мечту и узнает, сможет ли она это сделать.

Спектакль «Птичка – на счастье!»

Малышам от двух до шести лет будет показан спектакль в особом помещении под названием «Птичка – на счастье!».

время и период проведения: с 22.12.18 г. по 30.12.18 г. и со 2.01.19 г. по 7.01.19 г. в 11:30, 16:30, 19:00;

с 22.12.18 г. по 30.12.18 г. и со 2.01.19 г. по 7.01.19 г. в 11:30, 16:30, 19:00; адрес: ул. Каменская, 1;

ул. Каменская, 1; цена: 300 рублей;

300 рублей; все интересующие вопросы можно задать по телефону: (383) 223-66-84, 8-913-370-66-33.

Предварительным мероприятием станет предпраздничная программа у Елки с конкурсами и другими забавами. Сам спектакль представляет собой волшебное путешествие в зимний лес, в который отправятся зрители и столкнуться с множеством сюрпризов. Главной неожиданностью для ребят станет общение с магической птицей.

Театрализованное представление «В Новый год на луноходе»

Каждый, кто увлекается космосом, будет в восторге от новогоднего представления под названием «В Новый год на луноходе». Рекомендуется для просмотра детям от шести лет и старше.

время и период проведения: 8, с 18 по 23 декабря 2018 года, с 3 по 6 января 2019 года в 11:00, 13:00, 15:00, 16:30 (более точная информация на сайте планетария или по указанным телефонам);

8, с 18 по 23 декабря 2018 года, с 3 по 6 января 2019 года в 11:00, 13:00, 15:00, 16:30 (более точная информация на сайте планетария или по указанным телефонам); адрес: Ключ-Камышенское плато, 1/1;

Ключ-Камышенское плато, 1/1; цена: 300 рублей;

300 рублей; уточнить информацию, а также забронировать билеты можно по телефонам: (383) 347-77-07 (ежедневно с 9:00 до 19:00), (383) 347-77-11 (рабочие дни с 10:00 до 17:00).

Ребята вместе с действующим лицом поросенком Хрютом отправятся в настоящее космическое путешествие на планеты Солнечной системы, где проведут исследования. По пути им придется столкнуться с необычными обывателями космоса, решить появившиеся задачи и поучаствовать в конкурсах. С такими невероятными ситуациями они не сталкивались прежде. Это точно!

Новогодняя сказка «Новогодние заварушки на лесной опушке»

Еще один увлекательный приключенческий спектакль для детей всех возрастов города Новосибирска под названием «Новогодние заварушки на лесной опушке», который никого не оставит равнодушным.

время и период проведения – 22, 23 декабря 2018 года в 12:00;

адрес: Академгородок, ул. Ильича, 4;

цена: 250 рублей;

все интересующие вопросы можно задать по телефонам: 330-17-09, 330-09-49.

После показа, для каждого присутствующего, будет проведены игровые мероприятия возле нарядной Ели. Дед Мороз и Снегурочка подарят ребятам новогодний сладкий сюрприз.

Театрализованное шоу «Новый год пополам»

Для детей и взрослых, а также для всей семьи предлагается к просмотру театрализованное представление под названием «Новый год пополам».

время и период проведения – 23, 29 и 30 декабря 2018 года в 11:00 и 13:00;

адрес: ОбьГЭС, ул. Молодости, 15;

цена: 200 рублей (для детей до трех лет вход свободный);

все интересующие вопросы можно задать по телефону: 336-80-72.

Ребята и их родители смогут поучаствовать в интерактивной сказке, попасть на детскую дискотеку и сфотографироваться с понравившимися персонажами. Каждому малышу будет вручен сладкий презент от главных героев предстоящего праздника Деда Мороза и Снегурочки.

Новогодняя программа для малышей «Новый год для самых маленьких»

Новогодние гуляния и сказочная атмосфера в особенности нравится самым маленьким детям. Каждый малыш с удовольствием примет участие в праздновании. Эта Елка «Новый год для самых маленьких» рассчитана как раз для самых крохотных (от 0 до 3-х лет).

время и период проведения: 24.12.18 г, 25.12.18 г., 28.12.18 г. и 29.12.18 г. в 11:00;

24.12.18 г, 25.12.18 г., 28.12.18 г. и 29.12.18 г. в 11:00; адрес: ул. Дуси Ковальчук, 250 (пл. Калинина);

ул. Дуси Ковальчук, 250 (пл. Калинина); цена: 1500 рублей для ребенка и родителя (плюс подарок), для второго ребенка – 1200 рублей, для второго сопровождающего 800 рублей.

1500 рублей для ребенка и родителя (плюс подарок), для второго ребенка – 1200 рублей, для второго сопровождающего 800 рублей. все интересующие вопросы можно задать по телефонам: 263-13-19, 8-923-381-33-77.

Маленьких зрителей ждет торжественное кукольное выступление, нарядная Елка, танцы и хоровод со Снегурочкой, а также другими героями сказок. В конце мероприятия дети получат подарок и смогут сфотографироваться в специально отведённой зоне.

Новогодние представления для детей в 2018 и 2019 году в Новосибирске настолько разнообразны, что смогут порадовать любого. Праздник уже приближается, каждый житель города хочет сказочного настроения и положительных эмоций.