5 советов родителям накануне 1 сентября

Скоро заканчиваются самые длинные и самые любимые каникулы и детей, и родителей. Хорошо, когда все заранее куплено и подготовлено, но зачастую ситуация, мягко говоря, противоположная.

Что делать? Школьные базары и ярмарки, распродажи канцтоваров и школьной формы — все для подготовки ко Дню знаний! Но… в магазинах — очереди, в голове — неразбериха…

Мой опыт многодетной мамы показывает, что главное — приобрести и сделать хотя бы тот минимум, без которого ребенку не будет комфортно в школе, а уж деталями и мелочевкой можно заняться и в первые дни сентября, когда схлынет ажиотаж и окончательно сформулируются требования.

Первый полезный совет: в своем органайзере распишите мероприятия, которые не получится сделать заранее, но которые никак нельзя упустить (к примеру, 29 августа пойти на собрание, 30 августа посетить парикмахерскую; 31 августа приобрести цветы).

Теперь идем по порядку. Список неотложных дел в моем ежедневнике на конец августа выглядит так (да, именно с этими формулировками):

1. Главное, чтобы костюмчик сидел

Вот уж что, а надевать красивую новую форму любят, пожалуй, все дети: и девочки, мальчики. И с этим вопросом приходится возиться дольше других. Во-первых, нужно знать требования школы. Иногда родительский комитет сообщает адреса магазинов и дает точный ориентир: цвет, модель, марка. Это удобно и выгодно, потому что чаще всего выбирается средний ценовой сегмент. Конечно, дети выглядят как из инкубатора, зато никто не выпячивает лейбл и не пытается завоевать «дешевый авторитет».

Если же советуют только с цветом, например, как у моего второклассника — «синий костюм и голубоватая рубашка», то можно расслабиться и поехать в один из магазинов, который специализируется на форме и выбрать то, что нравится. Лучше взять с собой ребенка, тогда он суможет не только оценить костюм, но и можно сразу примерить нужный вариант и подогнать ему по размеру.

Обычно для сына я беру 5 рубашек, чтобы стирать их раз в неделю по выходным.

Продумайте спортивную форму и сменную обувь (на теплый и холодный сезон). Не покупайте шлепки, вьетнамки, туфли на шнурках (много возни — неудобно детям). Лучше выбрать легкие сандалии на липучках.

2. Мы писали, мы писали, наши пальчики устали

Обязательно нужно закупить учебные принадлежности и канцтовары. Лучше всего заранее составить список всего необходимого, ведь таким образом вы ничего не упустите, да и не нахватаете лишнего. Своему 9-класснику я просто выдала деньги, и он сам купил понравившиеся тетради и ручки.

3. Порядок на столе — порядок в голове

Очень важно проверить рабочее место ребенка. Посмотрите освещение. Особое внимание — на стул. Если будет слишком низкий, будет неудобно, высокий — может искривляться осанка. Удобные подставки под книгу, подстаканники, полочки для тетрадей — все это лучше продумать заранее.

Из своего опыта рекомендую купить прозрачную или «тематическую» подстилку на стол (в этот раз я выбрала для младшего сына — с таблицей умножения, для 6— классника — с географической картой, для старшеклассника — с таблицей Менделеева). Это очень важный аксессуар. Он не только защищает стол, но и позволяет хранить под собой много полезных записочек и напоминаний, да и писать на нем удобнее (не скользит рука и тетрадь).

4. Мелочь, а приятно

Убеждена, что 1 сентября — это повод порадовать своего ребенка. А вот чем, каждый решает для себя. Кто-то дарит мобильный телефон, кто-то принтер, а некоторые покупают билеты в цирк, даже делают это своего рода традицией. Главное — учитывать желание сына или дочери. Но в любом случае, этот день должен быть особенным, праздничным, он должен запомниться надолго, оставить приятнее послевкусие у всех.

Мой совет: обязательно поговорите с ребенком, что он хочет получить в этот день, порадуйте его, ведь теперь он стал еще старше и ответственнее.

5. Психологическая подготовка

Старайтесь радостно ждать начала учебного года, настраивайте ребенка позитивно. Если вы идете в школу первый раз, порепетируйте с ним то, как он будет представляться новым знакомым, попросите его рассказать вам о себе, о своей семье, своих увлечениях. Хорошо бы сходить в школу на экскурсию. Узнать, где туалет, как туда идти из класса, где столовая, повосхищаться тем, какая школа большая и красивая, какой он теперь большой. Уже сейчас в школе могут иметься объявления о кружках, секциях, которые начнут свою работу с первого сентября. Обсудите с ребенком, чем бы ему хотелось заниматься.

Последняя неделя августа — самое время начинать ложиться и вставать вовремя! Нужно понемногу начинать пораньше будить ребёнка, хоть на пять минут.

Я думаю, что эти дни лучше всего по-максимуму провести с ребенком. Ему предстоит, так или иначе, пережить стресс — привык ведь за 3 месяца расслабляться , а теперь вновь начнут требовать и нагружать, так что важно дать ему понять, что семья его любит, заботится о нем и очень будет гордиться его успехами.