Как красиво украсить бутылку шампанского на Новый год?

Украшение бутылки шампанского на Новый год своими руками уже давно стало негласной традицией. А все потому, что некоторым людям некуда растратить свой творческий потенциал, ведь дети давно вросли, а смастерить поделку на праздник желание не пропало. Вот так, по-взрослому и незатейливо, можно оформить традиционный напиток, не потратив на это много материала и времени.

Как подготовить стеклянную бутылку к работе



Прежде чем приступать к украшению бутылки шампанского на Новый год 2019, необходимо тщательно подготовиться. А именно снять этикетку и обработать стекло особым образом. Для этого нужно просто поместить ее в холодильник на несколько часов. Причем ставить бутылку лучше как можно ближе к задней стенке, чтобы бумага хорошенько размякла. После этого, воспользовавшись канцелярским ножом, этикетку достаточно просто снять.

Далее, чтобы украшения лучше держались, необходимо обработать бутылку жидкостью для снятия лака. Это позволит удалить клей и загрязнения, которые могут помешать декорированию. И последний, завершающий этап – обработка стекла спиртовым раствором. Это поможет удалить с поверхности жирные пятна и налет от пальцев. Проделав такие нехитрые манипуляции с бутылкой, можно переходить непосредственно к украшению.

Мастер-классы украшения бутылки шампанского на Новый год 2019



Чтобы превратить своими руками обычную бутылку шампанского в произведение искусства, или, по крайней мере, в отличный подарок, понадобится всего несколько свободных вечеров. Такой презент можно преподнести коллегам по работе, друзьям или знакомым, которых хочется приятно удивить на Новый год.

Но также такая нарядная бутылка может стать прекрасным предметом праздничного декора, который можно поставить под елку или украсить стол. А несколько интересных идей украшения бутылки шампанского с фото, можно увидеть в этих пошаговых мастер-классах.

Бутылка в технике декупаж

Декупаж – это своего рода бумажная аппликация, которая превращает обычные, неприглядные вещи, в произведения рукотворного искусства. Этот мастер-класс с фото пошагово расскажет, как создать такую бутылку шампанского, используя нехитрый набор материалов.

Для работы понадобится:

• бутылка шампанского;

• яркие салфетки с интересными узорами на новогоднюю тему;

• клей ПВА в бутылке;

• краска водоэмульсионная, белая;

• голубая, розовая и белая акриловые краски;

• губка для посуды;

• акриловый лак;

• кисточка;

• красивые ленты (атласная и бархатная);

• стразы;

• пайетки;

• бисер.

Порядок работы:

1. Обрабатываем бутылку шампанского перед декорированием – удаляем этикетку и обезжириваем поверхность, как советовалось выше.

2. Заматываем горлышко бутылки салфеткой, чтобы не испачкать и не повредить фольгу.

3. Наносим на сухую и чистую поверхность белую водоэмульсионную краску. Сделать это нужно в несколько слоев, так чтобы хорошенько загрунтовать стекло для дальнейшей работы. Важно, чтобы каждый слой полностью просыхал.

4. Губкой для посуды или куском поролона наносим основной цвет на бутылку. Это может быть голубой, розовый или светло-салатовый цвет, в зависимости от предпочтений и первоначальной задумки.

5. Разводим клей ПВА водой в равных пропорциях, чтобы получить консистенцию жидкой сметаны. Это нужно для того, чтобы кусочки салфетки хорошенько пропитывались.

6. Вырезаем из салфетки интересные фрагменты – фигурки новогодних персонажей. Прикладываем их к бутылке, чтобы представить окончательный результат. Снимаем верхние слои с салфеток.

7. Промазываем вырезанные фрагменты клеем и прикладываем их к бутылке в нужных местах. При этом салфетки должны ложиться ровно, без пузырей и складок. Чтобы добиться такого эффекта, можно пройтись по ним кисточкой от центра к краям. Таким образом, создаем панно.

8. Украшаем бутылку бусинами, стразами и пайетками. Горлышко освобождаем от салфетной упаковки и обвязываем лентой, делая большой, красивый бант.

9. Пространство между декором можно заполнить морозными узорами, сделанными золотой или серебряной акриловой красками.

10. Даем бутылке, как следует просохнуть, и покрываем ее акриловым лаком для прочности.

Блестящая бутылка омбре

Это, пожалуй, самый простой и эффектный способ украшения шампанского на праздник, потому что для него потребуется всего несколько минут свободного времени и разноцветный глиттер (блестки). В свете свечей и гирлянд такой декор будет смотреться волшебно, создавая мягкое сияние на праздничном столе. А если украсить, таким образом, несколько бутылок этого благородного напитка, то их можно подарить гостям на память.

Для работы понадобится:

• бутылки шампанского;

• растительное масло;

• пищевая сода;

• баночки с блестками розового и золотистого цвета (голубого и серебристого);

• флакончик клея ПВА;

• кисточка;

• герметик (акриловый в виде спрея);

• пакет из бумаги.

Порядок работы:

1. Подготовить бутылку к декорированию уже известным способом либо приготовив специальную смесь из растительного масла и пищевой соды. Масса должна получиться консистенции жидкой кашицы. Ей стоит намазать этикетку и оставить бутылку на 15 минут, после чего промыть теплой водой, удаляя остатки бумаги.

2. Смешиваем часть блесток разных цветов в глубокой емкости.

3. Застелить стол газетой, поскольку так легче будет избавиться от лишнего глиттера.

4. Делим визуально бутылку на три части. Верхнюю - обильно намазываем клеем ПВА и обсыпаем блестками золотого цвета.

5. Среднюю – обрабатываем таким же образом, но уже используем смесь золотого и розового глиттера.

6. Нижнюю часть также намазываем клеем и «опыляем» розовыми блесками.

7. Закрепляем декор акриловым герметиком.

Декор из конфет «Елочка»

Еще один распространенный способ украшения праздничного напитка, который выглядит очень интересно и богато – конфетный декор. У рукодельниц такая услуга стоит большие деньги, но и своими руками можно оформить бутылку шампанского на Новый год конфетами, если использовать этот мастер-класс.

При этом такая поделка будет являться отличным, оригинальным подарком на зимние праздники не только друзьям, но и коллегам по работе.

Для работы понадобится:

• шампанское;

• небольшие конфеты прямоугольной формы (желательно в зеленой упаковке);

• клеевой пистолет (рулон скотча);

• атласные ленточки красного и золотого цвета.

Порядок работы:

1. В этом случае снимать с бутылки этикетку нет никакой необходимости, поскольку она никак не помешает декорированию. Подготавливаем необходимые материалы и выкладываем их перед собой.

2. Крепим к бутылке конфеты, начиная снизу вверх, на обыкновенный скотч. Захватываем только кончики обертки, как показано на фото. Если для поделки были выбраны сладости другого плана, то их можно приклеить на двустороннюю липкую ленту или применить для этого клеевой пистолет.

3. Прикрепляем конфеты в шахматном порядке, ряд за рядом, пока не дело не дойдет до горловины из фольги. При этом нужно стараться слои клеить плотнее друг к другу, чтобы елочка получилась пышная.

4. Горлышко бутылки обматываем красивой лентой и завязываем пышный, аккуратный бант, ли, как показано в примере, можно использовать готовый бантик, который приклеить на самую верхушку получившейся елочки. Ленту расправляем красивыми спиралями, похожими на серпантин.

Бутылка в вязаном свитере

Бутылочка в вязаном чехле навевает уют и является прекрасным подарком для родных людей. А декорировать ее своими руками может каждая мастерица, которая хоть раз в жизни брала в руки спицы или вязальный крючок. Для изготовления свитера для шампанского понадобятся остатки пряжи, который наверняка лежат без дела после окончания очередного свитера или пары носков.

Подойдут даже разноцветные нитки, которые сделают бутылочку еще более нарядной и праздничной.

Прежде чем приступать к вязанию свитера для бутылки, необходимо снять с нее мерки, ведь предполагается, что чехол должен сидеть идеально. Для этого пригодится сантиметровая лента, которой пользуются портные.

Измеряем расстояние от основания бутылки до того места, где она сужается в горлышко. И, конечно же, высота узкой части также понадобится для изготовления теплого свитера.

После того как мерки сняты, можно приступать непосредственно к процессу вязания. Здесь уже работу будет зависеть от умений рукодельницы. Чехол можно связать на чулочных спицах в виде прямого рукава, и в определенном месте, в соответствии с мерками, сделать равномерные убавки петель для горловины. Либо связать прямое полотно, которое потом аккуратно сшить.

Можно использовать вязальный крючок, и связать также подобие трубы столбиками без накида. Узоры также следует выбирать исходя из навыков. Очень симпатично смотрятся косы посередине свитера для бутылки. Или разноцветные горизонтальные полосы, которые чередуются между собой, могут украсить бутылку шампанского к праздничному столу.

В целом вся работа состоит с нескольких этапов:

• низ оформляем резинкой – провязываем 4-6 рядов, чередую лицевые и изнаночные петли;

• центральную часть вяжет в соответствии с задумкой, используя интересный узор или просто лицевой гладью;

• горловину также оформляем резинкой;

• отдельно вяжем шапочку и шарфик, используя новогодние цвета – белый, красный или зеленый.

Но даже если нет опыта в вязании на спицах или крючком, но очень хочется своими руками создать такую красоту, можно не отчаиваться. Для красивого свитера для бутылки шампанского подойдет рукав от старого свитера.

Если он окажется шире необходимого, его можно намочить горячей водой и надеть на бутылку. После того как полотно высохнет, оно идеально сядет на нашу «модель». Далее, останется только украсить бусинами и лентами поделку.

Бутылка в конфетти

А в этом видео можно увидеть еще один способ оформления бутылки шампанского, который под силу будет повторить любому.

Для работы понадобится:

• бутылка шампанского;

• клей ПВА;

• кисточка;

• конфетти из хлопушки;

• цветная крафт бумага;

• красивый бант из атласной ленты.

Порядок работы:

1. Режем крафт бумагу на мелкие кусочки.



2. Достаем конфетти из хлопушки или делаем ее самостоятельно из цветной бумаги.

3. Бутылку протираем спиртовым раствором или жидкостью для снятия лака, чтобы полностью обезжирить поверхность.

4. Наносим на бутылку густой слой ПВА и обильно посыпаем это место конфетти.

5. Обрабатываем так всю бутылку до самого горлышка, и оставляем ее просохнуть на несколько часов.

6. Обтряхиваем с бутылки все не прилипшее конфетти и в пустые места добавляем с помощью клея еще цветные кусочки.

7. Повязываем на горлышко бант.

Другие идеи декорирования

И еще несколько идей, которые смогут вдохновить на создание интересного подарка из бутылки шампанского. Бутылка шампанского, украшенная атласными лентами, очень выгодно смотрится среди других подарков, так как по ней видно, сколько труда затратил челок, пока создавал этот потрясающий декор.

И пусть некоторые скажут, что это очень тяжелая и кропотливая работа, настоящие рукодельницы знают, сколько удовольствия получаешь, когда видишь в глазах близкий восторг и искреннюю благодарность за такой презент.

А из остатков красного, белого и голубого фетра можно оформить шампанское в виде Деда Мороза и Снегурочки. Нужно снять мерки с бутылок и пошить зимние шубки, украшенные бусинами и снежинками.

Можно использовать свой талант художника и превратить шампанское в румяных снеговиков в красных колпаках.

Получить такого снежного человечка в подарок захочет каждый, кто хоть раз увидит это шедевр вживую. Но, конечно, чтобы сотворить это чудо, придется очень постараться, ведь рисунок должен быть очень реалистичный.

Как уже понятно, оформление бутылки шампанского на Новый год 2019 из фетра или лент, а может даже конфет и конфетти, не требует больших умений в рукоделии.

Главное, поймать творческую волну и сесть за работу, тогда результат превзойдет все ожидания, а близкие только порадуются, получив в подарок такую красоту.