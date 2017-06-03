Салат с клубникой и сулугуни
Сыр отлично сочетается с фруктами и ягодами, и всегда интересно искать и пробовать новые варианты.
Горьковатые маслянистые листики, сочная и сладкая клубника... Заправка в этом салате простая — оливковое масло + бальзамик, немного соли и перца. И горячий, ароматный сыр венчает все это великолепие!
Состав:
- Салатный микс большой пучок
- Клубника 200 г
- Сулугуни 250 г
- Сухари панировочные 3-4 ст.л.
- Мука 2 ст.л.
- Яйца 2 шт.
- Масло растительное для жарки
- Масло оливковое 4 ст.л.
- Уксус бальзамический 2 ст.л.
- Соль
- Перец черный
Готовим!
1. Нарезать сыр кусочками толщиной 0,5 см. Насыпать в одну плоскую тарелку сухари, в другую муку.
2. Яйца взболтать вилкой в миске с солью и перцем. Наколоть кусочек сыра на вилку, обвалять в муке, потом в яйце, потом в сухарях.
3. В сковороде нагреть растительное масло и обжаривать кусочки сыра на среднем огне с двух сторон до румяной корочки. Вынимать на бумажное полотенце.
4. Клубнику разрезать пополам, мелкие ягоды оставить целиком. Салатные листья нарвать руками.
5. Для заправки смешать венчиком масло, бальзамический уксус, соль и перец. Положить на тарелку салатные листья, клубнику и сыр и полить заправкой.
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