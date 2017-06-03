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Салат с клубникой и сулугуни

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Сыр отлично сочетается с фруктами и ягодами, и всегда интересно искать и пробовать новые варианты.

Горьковатые маслянистые листики, сочная и сладкая клубника... Заправка в этом салате простая — оливковое масло + бальзамик, немного соли и перца. И горячий, ароматный сыр венчает все это великолепие!

Состав:

  • Салатный микс большой пучок
  • Клубника 200 г
  • Сулугуни 250 г
  • Сухари панировочные 3-4 ст.л.
  • Мука 2 ст.л.
  • Яйца 2 шт.
  • Масло растительное для жарки
  • Масло оливковое 4 ст.л.
  • Уксус бальзамический 2 ст.л.
  • Соль
  • Перец черный

Готовим!

1. Нарезать сыр кусочками толщиной 0,5 см. Насыпать в одну плоскую тарелку сухари, в другую муку.

2. Яйца взболтать вилкой в миске с солью и перцем. Наколоть кусочек сыра на вилку, обвалять в муке, потом в яйце, потом в сухарях.

3. В сковороде нагреть растительное масло и обжаривать кусочки сыра на среднем огне с двух сторон до румяной корочки. Вынимать на бумажное полотенце.

4. Клубнику разрезать пополам, мелкие ягоды оставить целиком. Салатные листья нарвать руками.

5. Для заправки смешать венчиком масло, бальзамический уксус, соль и перец. Положить на тарелку салатные листья, клубнику и сыр и полить заправкой.

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0 Не нравится 0 Нравится 03.06.2017 Теги: салат клубника сыр рецепты вкусные блюда
 
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