Салат с клубникой и сулугуни

Сыр отлично сочетается с фруктами и ягодами, и всегда интересно искать и пробовать новые варианты.

Горьковатые маслянистые листики, сочная и сладкая клубника... Заправка в этом салате простая — оливковое масло + бальзамик, немного соли и перца. И горячий, ароматный сыр венчает все это великолепие!

Состав:

Салатный микс большой пучок

Клубника 200 г

Сулугуни 250 г

Сухари панировочные 3-4 ст.л.

Мука 2 ст.л.

Яйца 2 шт.

Масло растительное для жарки

Масло оливковое 4 ст.л.

Уксус бальзамический 2 ст.л.

Соль

Перец черный

Готовим!

1. Нарезать сыр кусочками толщиной 0,5 см. Насыпать в одну плоскую тарелку сухари, в другую муку.

2. Яйца взболтать вилкой в миске с солью и перцем. Наколоть кусочек сыра на вилку, обвалять в муке, потом в яйце, потом в сухарях.

3. В сковороде нагреть растительное масло и обжаривать кусочки сыра на среднем огне с двух сторон до румяной корочки. Вынимать на бумажное полотенце.

4. Клубнику разрезать пополам, мелкие ягоды оставить целиком. Салатные листья нарвать руками.

5. Для заправки смешать венчиком масло, бальзамический уксус, соль и перец. Положить на тарелку салатные листья, клубнику и сыр и полить заправкой.