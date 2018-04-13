Плесень в доме и в квартире: как избавиться

В некоторых домах, а также в городских квартирах, в определенный сезон можно заметить угольно-черный или серо-зеленый налет, который нередко появляется на стыках между кафельной плиткой или на поверхности обоев. О наличии плесени может свидетельствовать и ярко затхлый, сырой, совершенно неприятный и отталкивающий запах.

Если такие признаки плесени появились в доме или квартире, то не стоит игнорировать эту проблему, поскольку плесневые грибы являются очень опасными соседями. Они могут привести к опасным заболеваниям. Кроме того, развивающаяся плесень будет постепенно разрушать не только настенные или потолочные покрытия, но и сами основания стен, а также потолков. Устранить такую запущенную проблему будет уже сложно. Важно заранее знать, как избавиться от плесени на стенах в частном доме или в квартире - и принимать меры сразу!

Опасность плесневых грибков заключается еще и в том, что они имеют минимальный вес, который позволяет им быстро перемещаться даже при малых движениях воздушных масс. Это значит, что через короткий промежуток времени эти плесневые грибки переместятся и на неповрежденные еще поверхности, причем они начнут сразу же их разрушать.

При попадании в дыхательные пути человека плесень вызовут сильнейшие приступы астмы или аллергическую реакцию. Кроме того, у человека долго проживающего в помещении с плесенью, могут появиться и заболевания дыхательной системы.

Как самостоятельно устранить в доме плесень

Прежде чем начинать борьбу с такой напастью, следует выяснить, какие именно факторы способствовали быстрому распространению и размножению плесени. Таких причин не так уж и много - недостаточную вентиляцию, высокий уровень влажности в помещении.

Нужно организовать в проблемном помещении хорошую принудительную или естественную вентиляцию, также нужно выяснить причину повышения уровня влажности. Если речь идет о ванной комнате, то, возможно, где-то незаметно протекают трубы. Если же плесень появилась в жилой комнате, рядом с окнам, то скорее всего в этом виноват конденсат, который в больших количествах скапливается на стеклах, затем стекает сначала по подоконнику, а затем и по поверхности стен.

Иногда в жилых помещениях плесень появляется и по другой причине, например, из-за того, что предметы мебели придвинуты к стенам очень близко, так как это приводит к недостаточно качественному проветриванию поверхности стен.

После выяснения причин появления плесени, можно заняться и выбором средств для ее уничтожения. Сразу же хотелось бы предупредить о том, что сделать это будет непросто. Возможно, придется повторить процесс устранения плесневых грибков.

Так, к примеру, если плесенью был поражен какой-то участок обоев, то его нужно будет без сожаления срезать, а бетонное основание обработать специальными средствами. Ни в коем случае в течение одной-двух недель не следует наклеивать новые обои. Существует вероятность неполного удаления плесени, увидеть это, возможно, лишь через несколько дней.

Некоторые люди допускают большую ошибку, когда пытаются соскрести пятна плесени. Делать этого категорически нельзя! Как говорилось ранее, плесневые грибки очень быстро распространяются по воздуху даже при самом минимальном движении воздушных масс, а это значит, что плесень попадет в организме человека, занимающегося чисткой стен, а также распространится моментально по всему помещению.

Для начала те места, где имеется плесень, нужно тщательно смочить тряпкой, пропитанной сильным мыльным раствором, затем можно произвести чистку с применением жесткой щетки. Для этой же цели использовать можно крупнозернистую наждачную бумагу или строительный шпатель.

После такой тщательной обработки необходимо нанести специальное дезинфицирующее домашнее или покупное средство, подождать, когда оно впитается, затем процедуру нанесения выбранного препарата повторить.

Можно распылить на те места, которые были обработаны от плесени, обычную белизну, только предварительно эту жидкость следует перелить в более удобную емкость. Не любит плесень и эфирное масло чайного дерева, поэтому можно приготовить раствор из прохладной воды и такого средства, затем пропитать им всю пораженную поверхность стены.