Лунный календарь посадок: май 2018

Лунная энергетика оказывает непосредственное влияние на растения. В мае 2018 года, как и любом другом месяце, по Лунному календарю определены благоприятные дни для посадки.

Именно в последние месяцы весны природа начинает свое активное пробуждение. Погода нормализуется. Приходит время для посадки растений. Многие начинают все чаще посещать дачные участки и работать в огороде.

Для получения хорошего урожая нужно понимать, какие именно дни благоприятные для посадки по Лунному календарю. Определены также промежутки, в которые не стоит ухаживать за растениями и высаживать их.

9 и 10 мая солнце пребывает в созвездии Рыб. Именно в этот промежуток времени луна предоставляет возможность для садоводов заниматься салатами, луком и чесноком. Чтобы овощи максимально были защищены от болезней, рекомендуется применять слабый раствор марганцовки.

14 мая Луна убывает. В этот период она находится в союзе с Тельцом. Специалисты рекомендуют использовать указанный день для посадки. Допускается высадка любых видов растений. Например, в мае можно заняться картошкой, помидорами и перцем.

Когда лучше сажать на даче

16 и 17 мая Луна будет расти (в знаке Близнецов). Специалисты обращают внимание на то, что в такой период лучше проводить высадку бобов, рассады клубники и ягодные кусты. Важно быть осторожными с тем, чтобы побеги остались невредимыми (именно в эти дни они особенно уязвимы).

На 18 и 19 мая природа наградит растения хорошей энергетикой. Лучше всего высаживать кабачки, баклажаны и бобовые культуры. При нормальном климате возможна высадка винограда.

С 24 по 26 мая небесное светило находится в знаке Весов. Она по-прежнему будет влиять на растения. За три дня можно успеть провести максимальное количество работ в огороде и в саду. Стоит заняться овощными культурами, постепенно перемещать их в открытый грунт.

27 и 28 мая Луна передвигается в знак Скорпиона. Небесное светило постепенно продолжит свой рост, это даст природе позитивный заряд. Садоводам и огородникам рекомендуется высаживать вьющиеся растения. Они быстро набираются сил.

Неблагоприятные посадочные дни в мае (Лунный календарь)

11 мая Луна переходит в знак Рыбы. В этот день лучше не высаживать овощи и фрукты в открытый грунт. Лучше выбирать именно благоприятные дни для посадки в 2018 году по Лунному календарю.

Садоводам и огородникам рекомендуется в начале мая обрезать кустарники и деревья, опрыскивать их специальным раствором от насекомых-вредителей.

12 и 13 мая не стоит заниматься посадками. Это неблагоприятный день. Есть риск, что посадочный материал будет потерян или испорчен. Астрологи советуют уничтожать сорняков и вредителей, в особенности садовых муравьев.

15 мая начинается Новолуние. Оно пройдет под знаком Тельца. В этот период не нужно заниматься манипуляциями с рассадой, а также посадочным материалом. Так корни останутся здоровыми и быстро пустят молодые побеги.

21 и 22 мая по Лунному календарю не производится посадка овощных культур. Можно сажать кустарники, но нет никакой гарантии, что они вырастут здоровыми.

В мае 2018 года есть ряд неподходящих дней для земляных работ, которые заранее определили астрологи. Следует ориентироваться на благоприятные дни для посадки.

Как сажать в мае: общие рекомендации

На последний весенний месяц приходятся основные работы в саду и огороде. На приусадебных участках начинается активная деятельность. В мае 2018 года можно высаживать практически любую культуру, поскольку позволяют погодные условия. В первую очередь в грунт перемещаются однолетние растения или плодовые деревья. Это обусловлено тем, что грунт и воздух в достаточной степени прогреты.

Чаще всего посадка растения происходит в период майских праздников. По Лунному календарю первые майские дни неблагоприятные для земляных работ.

Наиболее подходящий период для работы с фруктами и овощами начинается примерно с 10 мая.

Благоприятные дни для посадки условно делятся на несколько групп:

Перекапывать и разрыхлять почву в прикорневой зоне рекомендуется с 19 по 22 и с 25 и 27 мая. Вносить органические подкормки лучше всего с 20 по 23 и с 25 по 27 мая. Минеральные удобрения рекомендуется добавлять с 19 по 23 мая.

Обратите внимание, обработку инсектицидами, фунгицидами и природными средствами против вредителей астрологи советуют делать с 19 по 24 мая.

Такие даты, как 14, 15, 16 мая исключены для работ. Также стоит отдохнуть 28, 29 и 30 мая. Не нужно руководствоваться исключительно Лунным календарем, так как погодные условия постоянно меняются.

Стоит определить согласно рекомендациям специалистов наиболее важные дни для работ в саду и огороде, и на основе них выстраивать свой график.

Как влияет Луна на посадку растений

Небесное светило воздействует непосредственно на корневую систему растения и ее надземную часть. Благодаря соблюдению сроков, прописанных в Лунном календаре, ускоряется вход и рост плодов и будущих растений.

В определенные дни лучше вовсе не заниматься прополкой и рыхлением земли. Это только приведет к нарушению их энергетического баланса, что в последующем отразится на росте.

Чтобы собрать хороший урожай, нужно строго следовать Лунному календарю. Высадка многолетних растений происходит исключительно при растущей Луне. Лучше всего проводить земляные работы перед Полнолунием. Новолуние для таких процессов не подходит.

Если растения были высажены перед Полнолунием, то в последующем они будут быстро развиваться.