Астролог: «Лучшее время в году — после дня рождения»

Астрология — спорная и неоднозначная наука. Скептики называют астрологов шарлатанами, а успешные бизнесмены за месяцы записываются на прием и строго следуют рекомендациям.

Сегодня популярный астролог Таша Игошина, эксперт программы «Другой мир» попытается ответить на несколько самых насущных вопросов об астрологии.

— Астрология помогает предсказать грядущие события. Как вы считаете, когда знаешь свое будущее, его можно изменить к лучшему?

Можно! Для этого существует множество методик, например, релокация. Это встреча своего дня рождения в другом городе или в другой стране для того чтобы откорректировать какие-то события в будущем.

Например, если мы видим, что кто-то заболеет, сгорит дом или сломается машина, мы можем это событие «сбалансировать». То есть, если это будет авария, то она будет не смертельной, если пожар, то каким-то частичным.

Есть астро-солярные методики, которые позволяют корректировать будущее. С помощью этих методик мы можем «получить оценку 5» от той планеты, которая влияет на грядущее событие. Например, пожаром управляет Марс. Для того, чтобы не было пожара, мы должны «ублажить» эту планету. Может показаться удивительным, но большое количество успешных людей приходят ко мне, чтобы именно просчитать события ближайшего будущего и попытаться к ним подготовиться.

— День и время рождения каждого человека... Насколько они влияют на его дальнейшую жизнь?

Не только день и время рождения влияют на жизнь. Влияет абсолютно все. Важен город, географические широты, в которых вы родились. Я сторонник утверждения, что судьба предопределена. Мы же можем менять что-то несущественно в рамках того, что она нам уже предлагает.

Например, в вашей программе заложено, что вы будете жить за границей. И я вижу это по вашей карте. Но каким образом вы там окажетесь, неизвестно. Выйдете замуж, заболеете, предложат работу и так далее... Вариантов сотни!

— Почему одни люди удачливее других? Как это объясняет астрология?

Астрология объясняет это достаточно просто. У человека, который везунчик, у которого все хорошо и здорово, в карте практически всегда присутствуют определенные констелляции, которые указывают на то, что это все человек заслужил в своей прошлой жизни. Просто так ничего не бывает! Этот принцип действует и в обратную сторону.

Dreamstime.com/ Starblue

— Согласны ли вы, что рожденным под одним знаком зодиака свойственны общие черты? Например, Овны более агрессивны?

Да, я согласна. Но эти черты очень общие. Как в психологии есть 4 типа темперамента, и они практически никогда в чистом виде не встречаются, всегда смешаны. В астрологии каждый знак зодиака можно подразделить примерно на 36 подтипов. Овен может быть с подтипом Козерога или Весов, или у него может быть Солнце в Овне. Но лучше все же учитывать индивидуальные обстоятельства рождения каждого человека. Астрологи вообще не любят рассуждать в целом, мы за конкретику.

— Гороскопы в газетах и журналах у кого-то сбываются, у кого-то нет. С чем это связано?

Не нужно возлагать больших надежд на гороскоп в журнале. Все очень индивидуально. И вот так просто поделить людей на 12 типов и что-то предсказать — занятие неблагодарное. Если хотите личный гороскоп — идите к астрологу!

— Известны ли случаи в истории, когда астрологи предсказывали глобальные мировые события в точности?

Нет. Со стопроцентной точностью никто не может предсказать, но основные тенденции — да. Некоторые астрологи этим занимаются. Например, М. Б. Левин или Павел Глоба (хотя он часто ошибается). Есть такой астролог Константин Дараган — он много предсказывал по событиям в Украине. Я, кстати, предсказала, что победит Трамп, хотя многие в это не верили.

— Насколько 2018 год будет спокойным? Какие главные характеристики и сложные моменты в этом году нас ждут?

Вы знаете, в двух словах об этом не расскажешь. В целом, это трансформационный, переломный год. Первая половина 2018-го более спокойная, чем вторая.

Где-то с конца августа ожидается множество глобальных событий, как в нашей внутренней политике, так и в мировой. Вторая половина года будет жестче и напряженней. Но только для пассивных людей. Для тех, кто борется за свое существование, это будет хорошее время чтобы утвердиться, захватить власть, расширить горизонты.

— Есть ли в астрологии апокалиптические теории? Можно ли предсказать по звездам конец света?

Нет, нельзя. Потому что астрология может отследить судьбу и после смерти. Например, картины Пикассо живут до сих пор и в его карте это видно.

Dreamstime.com/ Louise Rivard

Предсказывать Конец света вообще дело неблагодарное. Не один прогноз пока не сбылся и давайте этому радоваться.

— Какое время в этом году наиболее благоприятно для исполнения желаний?

У каждого знака зодиака есть свой наиболее благоприятный месяц. Это первый месяц после вашего Дня Рождения. Он обычно самый лучший и для загадывания желаний, и для претворения их в жизнь. А самым тяжелым является последний месяц перед Днем Рождения.

— Стоит ли бояться солнечных и лунных затмений? Действительно ли их воздействие на человека неблагоприятно?

Конечно, не стоит. О них нужно знать и их нужно использовать, а не бояться! Любое лунное затмение — хорошая возможность решить свои психологические проблемы, а любое солнечное затмение — это момент, когда мы должны перестать думать и начать действовать. Солнце — внешний план (смена работы, жилья и т.д.).

Dreamstime.com/Ig0rzh

— Что принесут нам предстоящие затмения?

В 2018 году у нас вместо обычных четырех, целых пять затмений. В январе и феврале лунные затмения уже прошли. Ближайшее — солнечное затмение 13 июля. Оно будет идти на 20 градусе Рака. Это знак, которые задевает семью, дом, недвижимость. Будут решено много семейных вопросов. Я не могу сказать что-то положительное или отрицательное, но переезды, свадьбы, разводы, ссоры и примерения с родителями — для всего этого июль — самая горячая пора.