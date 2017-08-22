4 совета дизайнера по оформлению спальни

Спальня — важное место в доме, ведь здесь мы отдыхаем и восстанавливаем силы. Поэтому ничто в интерьере комнаты не должно нас раздражать и расстраивать. Стилист и дизайнер Эмили Хендерсон уверена, что для того, чтобы сделать пространство уютным и красивым, совсем не обязательно жертвовать временем, силами и огромной суммой денег. Вот несколько советов по оформлению спальни из ее книги «Стиль. Тысячи приемов и хитростей для оформления любого интерьера».

Пастельная или монохромная гамма

«Монохромная гамма — Коко Шанель интерьерного декора. Классическая, спокойная, образцовая», — считает Эмили Хендерсон. По ее мнению, идеальным стилем для спальни будет «чем меньше, тем лучше». Используйте мягкие оттенки нескольких цветов. Палитра может быть широкой, главное, чтобы никакой цвет не был слишком навязчивым. Лучше выбрать более широкий спектр темных оттенков и добавить к ним несколько светлых.

Контраст

Контраст — это сочетание в одном помещении противоположных элементов: стилей, форм, цветов орнаментов, размеров и фактур. Контраст формирует настроение в комнате. Если он сильный, то помещение станет энергичным и активным. Если низкий — тихим и спокойным. Для спальни лучше подходит второй вариант, он создаст атмоферу, побуждающую укутаться в мягкое одеяло и свернуться калачиком. Если у вас всего одна комната, то экспериментировать с контрастами лучше в коридоре или ванной комнате.

Соберите любимые предметы

Вероятно, у вас уже есть все необходимое для оформления красивой и комфортной комнаты. Бутылочки с духами, зеркало, туфли на каблуке, покрывала, дурацкие фотографии, которые напоминают вам о чем-то хорошем — осмотрите свою квартиру и соберите гармонирующие предметы вместе. Они могут украсить прикроватную тумбочку или туалетный столик. Спальня — это то место, где не должно быть чужих людей, поэтому и пространство может быть очень личным.

Посмотрите на фотографию маленькой спальни в стиле лофт. Она выглядит уютной в синем цвете, дереве и кирпиче. На прикроватных тумбочках — несколько любимых книг и простая ваза с цветами. В изголовье висит карта Восточного Средиземноморья,

напоминающая о давних поездках.

«Вы никогда не пожалеете о жизни в маленькой комнате среди самых любимых вещей. А излишества будут выводить вас из себя», — говорит Эмили.

Еще один интересный прием — украсить комнату интересной антикварной рамой. В нее даже можно не вставлять картину: выглядит изящно, не нарушая атмосферу спокойствия излишними деталями и контрастами.

Виньетки для спальни

Виньетка — это небольшая группа предметов или мебели, которая отражает индивидуальность человека. В спальне виньетки могут располагаться, например, на прикроватной тумбочке.

Четыре виньетки для спальни:

Драгоценности

Ключ к созданию стиля прячется в вашей шкатулке с драгоценностями. Достаньте кольца, цепочки, брошки. Положите их в чаши или маленькие поддоны на тумбочке. Дополните виньетку букетом цветов, которые вам нравятся.

Сюжет романа

Расположите на прикроватной тумбочке несколько последних прочитанных книг. Этот маленький трюк производит умиротворяющий эффект, и вам захочется подольше поваляться в постели субботним утром.

Задействуйте смекалку

Оформите спальню вашего ребенка. Простая стопка детских книг, увенчанная любимой игрушкой — автомобилем, будет напоминать о развлечениях. Обрамленные семейные фотографии — трогательное напоминание о вашей любви.

Окружите себя вдохновением

Пусть на прикроватной тумбочке стоит только самое ценное: мраморная шкатулка для часов и колец, несколько фотографий из недавней поездки и круглая ваза с цветами из сада. Рядом с такой виньеткой вы всегда будете просыпаться в хорошем настроении.

Совсем не обязательно переклеивать обои и покупать новую мебель. Наш дом не должен выглядеть как страница из журнала и быть в идеальном порядке. Самое главное, чтобы мы чувствовали себя в нем собой. А чтобы немного преобразить пространство, есть тысячи простых приемов и хитростей.



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