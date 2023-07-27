Информацией, когда сеять помидоры на рассаду в 2023 году по лунному календарю и по регионам, владеют опытные огородники. Время посева семян на рассаду они рассчитывают заранее, т. к. соблюдение определенных правил повышает шансы на высокий урожай. Здоровье растений, кроме прочего, зависит от хороших погодных условий. Поэтому температура воздуха в дневное время должна быть не менее 25 °С днем и 16 — ночью.

Когда сеять помидоры на рассаду в 2023 году по регионам

По регионам посадка семян помидоров на рассаду может отличаться в сроках — все зависит от температуры. Многие домохозяйства высаживают растения в теплицы, когда погода не позволяет вырастить культуры в условиях открытого грунта. Там, где тепло устанавливается на период более 3 месяцев, опытные огородники заранее подготавливают рассаду, и, как только наступает оптимальная погода, тут же высаживают ее в грунт.

Если вы не первый год занимаетесь выращиваем домашних овощей, то наверняка ориентируетесь в том, когда сеять помидоры на рассаду в 2023 году по лунному календарю.

Алла Козырь, садовод-любитель: «Нужно не только определить подходящее время для посева семян, но и правильно их подготовить, потому что некачественный посевной материал не даст ожидаемых результатов. Проверьте полновесность семян в растворе соли. Для этого нужно развести 2 ст. л. соли в 1 л холодной воды, семена всыпать в этот раствор, аккуратно перемешать. Те, которые опустятся на дно, можно сажать. Достаньте их из банки и промойте пресной водой».

Кроме этого, полезно предварительно обработать материал от заражения бактериями и грибками. Для этого выполняется прогревание:

Уложите семена в марлевый мешочек. Замотайте его верхнюю часть ниткой, чтоб держалось надежно. Оставьте длинный конец нитки, чтобы за нее можно было опустить мешочек в термос. Нагрейте воду до 55 °С и налейте ее в термос. Опустите мешочек с семенами внутрь. Подержите около 10 минут и достаньте. Разложите семена ровным слоем на листе чистой бумаги. Дождитесь, пока подсохнут. Сразу высеивайте семена, не откладывая на следующий день.

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Подготовка семян помидоров и обработка почвы

Рассчитав, когда сеять помидоры на рассаду в 2023 году по лунному календарю, семена подготавливают и сортируют. Для хорошего роста томатов их нужно обработать минеральными веществами. В магазинах можно купить готовый состав или сделать его самостоятельно из борной кислоты (0,02 г), порошка суперсульфата (0,5 г), молибденовокислого аммония (0,05 г), аммония сернокислого (0,1 г), медного купороса (0,08 г) и хлористого калия (0,3 г). Это количество рассчитано на 1 л воды.

Определитесь со сроком посадки семян на рассаду, замочите их в этом растворе на 24 часа. Далее выложите зернышки на натуральный увлажненный текстиль и заверните их, прорастите в теплом месте.

Для хорошего урожая почву нужно заранее подготовить. Возьмите одну часть дерна, две части перегноя и половину части песка. Песок можно заменить опилками, но в этом случае рекомендуется ошпарить их кипятком. В почву нужно внести удобрения: золу, суперфосфат или раствор комплексных удобрений.

Как высаживать семена томатов и в какие дни

Рассада хорошо растет в ящичках высотой 10-12 см. В них должна быть почва высотой до 9 см. Обильно смочите ее теплой водой. Семена нужно сеять в ямки глубиной 2 см, отступая между ними 4 см. Огородники рекомендуют высевать в шахматном порядке. После этого ящички накрывают пленкой или стеклом и оставляют в теплом месте.

Есть определенные рекомендации, когда сеять помидоры на рассаду в 2023 году по лунному календарю. Сорта, у которых стебель высокий, нужно высеять во второй половине февраля. Благоприятными днями считаются 14, 16, 18, 24, 26-28 числа. Ранние и среднеспелые сорта рекомендуется высаживать 1-4, 10, 12, 20, 25, 30, 31 марта. В последнюю очередь высевают семена сверхранних сортов помидоров: 8, 12, 13, 22, 26 и 28 апреля.

Ориентируясь на лунный календарь, стоит учитывать погодные условия того или иного региона, чтобы получить действительно богатый урожай.

Ольга Осадчая, домохозяйка: «Каждый сорт томатов нужно сеять отдельно. У каждого растения свои требования, согласно которым его нужно выращивать».

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Правила ухода за рассадой

Из семян вырастает много посадочного материала. Опыт предыдущих урожаев говорит, что нужно пикировать растения при появлении первых ростков, рассаживая их в небольшие емкости — горшки, стаканчики и пр. В них должны быть проделаны дренажные отверстия.

Рассаду поливают водопроводной или родниковой водой, предварительно давая ей согреться до комнатной температуры. При отстаивании из воды удаляется хлор и прочие примеси.

Спустя неделю после посева появляются первые всходы. Нужно аккуратно снять пленку или крышку и поставить ящик ближе к свету, 7-8 дней подержать рассаду при температуре 15 °С. После этого нужно создать условия, при которых росткам будет обеспечено тепло — 24 °С днем и 12 ночью.

Закаливания в течение 10-12 дней достаточно. Окрепшую рассаду можно высаживать в теплицу с промежутком 20 см между кустами. Высаживая ростки в грунт, прищипывайте главный корень. Это нужно для укрепления и развития корневой системы.

В открытом грунте рассаду подкармливают мочевиной (4 г), сульфатом калия (10 г), суперфосфатом (30 г) — расчет на 10-литровое ведро воды. Вносить подкормку можно спустя минимум десять дней после пикирования. Через две недели рассаду удобряют повторно.

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После внесения удобрений обильно полейте почву и взрыхлите ее. В процессе роста давайте рассаде достаточно света.

Пересаживание в открытый грунт

В почву рассаду высаживают в начале лета, когда погода уже окончательно установилась. Помидоры любят легкие грунты — суглинки или супески. Сажают рассаду на грядке на расстоянии 50 см между кустами. В лунки предварительно выкладывают гранулы от медведки и колорадского жука — главных вредителей томатов. Грунт нужно обеззаразить от грибка раствором медного купороса за десять дней до высаживания рассады.

Каждый кустик рассады высаживают в свою лунку, присыпают почвой и поливают. Для поддержки стебля ростка нужно воткнуть колышек в землю. Периодически грядку с помидорами нужно пропалывать и поливать, но избыток влаги так же опасен для молодых ростков, как и ее недостаток.

Чтобы кусты с помидорами были прочными и высокорослыми, их нужно формировать. Высоким растениям оставляют 2-3 стебля. Листья, которые препятствуют попаданию солнца на плоды, нужно удалять.

Решение, когда сажать томаты на рассаду в 2023 году, принимается с учетом того, какой это сорт и в каких условиях он будет расти. Применение академических и эзотерических знаний будет способствовать получению щедрого урожая.