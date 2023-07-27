Бархатцы или тагетесы — неприхотливые, засухоустойчивые однолетники, радующие изящностью и грациозностью. Чтобы добиться пышного, яркого цветения, необходимо знать оптимальные сроки посадки. Рассмотрим, когда сеять бархатцы на рассаду в 2023 году по лунному календарю и по регионам.

Особенности культуры

Выращивание бархатцев не требует особых усилий. В дикой природе эти цветы растут среди камней, в ущельях, им нипочем даже плотная глинистая почва. Но, чтобы вырастить такое растение у себя дома, потребуется качественная почвосмесь с правильным соотношением компонентов.

Умелые садоводы находят бархатцам правильное применение — сеют как кулисную культуру и используют в качестве защиты огорода, ведь вредители и грибковые заболевания замечательному растению совершенно не страшны.

Бархатцы — привлекательные быстрорастущие растения. Начинающим цветоводам необходимо учесть, что, торопясь с посадкой, можно совершить непоправимую ошибку, поэтому опытные садоводы и ландшафтные дизайнеры сверяют сроки с лунным календарём, выбирают с его помощью оптимальные даты для посадки.

Сроки посева по регионам

Посев однолетников в 2023 году полностью оправдает ожидания, если планировать его по лунному календарю, когда светило в таких знаках зодиака, как Рыбы, Телец, Рак, Дева, Весы, Скорпион.

Но есть и особенности расчета сроков по регионам:

В средней полосе России и Московской области сажают с 11 по 20 марта. В 2023 году избегайте посадки 7-9, 24-26 марта. Если рассада подкормлена, можно пересаживать в первую декаду мая, с первыми явными потеплениями.

Сибирь, Урал, Дальний Восток и Ленинградская область — регионы, где существует обоснованный риск возвращения заморозков, следовательно, разумным решением будет сажать в последних числах марта, не раньше.

Краснодарский край, Крым, Приморье, Кавказ, юг России в целом — регионы, в которых посадку в грунт лучше планировать с 15 марта до последней декады апреля. Точная дата зависит от погодно-климатических условий.

Высадка в почву допустима, когда возраст рассады превышает полтора месяца. Следовательно, за полтора месяца до высадки следует посеять семена бархатцев на рассаду в 2023 году по лунному календарю. Для бархатцев нет нужды в предпосевной подготовке, но необходимо подготовить почву — прокалить и обеззаразить. Ранимая рассада имеет склонность к заболеваниям грибными болезнями. Особо опасен патоген чёрной ножки, обитающий в грунте.

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Правила и сроки посадки

Квалифицированные агрономы рекомендуют не заниматься самодеятельностью и поберечь собственный труд — выращенную рассаду. Речь идет об использовании при пересадке купленной земли, а не собранной вручную лесной или огородной. Однако, даже при покупке грунта есть опасность обнаружения там бактерий, спор патогенов, поэтому специалисты рекомендуют пропаривать состав на водяной бане или в духовой печи не менее часа, но не более двух.

Бархатцы сеют на рассаду в 2023 году по лунному календарю в пластиковых контейнерах. Семена следует заделать непосредственно в грунт на глубину не более 50 мм, затем хорошо полить, закрыть крышкой, убрать в место с комнатной температурой.

При температуре меньше 14 °С цветы всходят медленно, неуклюже, вероятность того, что растение в дальнейшем будет иметь привлекательный вид, резко снижается. При высокой температуре возникает опасность отсутствия всходов в целом. В нормальных же условиях всходы появляются спустя 5-7 дней, после этого можно обойтись без крышки.

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Благоприятные дни в 2023 году для бархатцев:

в январе — 1, 5, 6, 8, 9, 23, 24, 28 и 29 числа;

в феврале — 2, 3, 6, 7, 24 и 25;

в марте — 2, 3, 27, 28, 30 и 31;

в апреле — 1, 2, 6, 7, 28 и 29;

в мае — 3, 6, 25, 26 и 30.

Избегать высадки этой культуры стоит в следующие даты:

в январе — 10, с 25 по 27;

в феврале — 9, 10, 22, 23;

в марте — 7, 8, 9 и с 24 по 26;

в апреле — 8, 21, 22, 23;

в мае — 7 и 22.

Рекомендации новичкам

Привлекательный биологический портрет растения очень заманчив и одновременно обманчив. Новички в садоводстве нередко попадают в ловушку, после посева бархатцев на рассаду в 2023 году по лунному календарю они могут столкнуться с некоторыми трудностями.

Чтобы увеличить число окрепших ростков, сеянцы в определенный момент следует пересадить в другую ёмкость с разделением рядом растущих экземпляров. Этот процесс называют пикировкой. Главное — не пропустить сроки, а если пропустили, уже не стоит ничего предпринимать и тратить время зря. Временную пересадку бархатцев проводят в небольшие ёмкости объёмом 100-300 мл.

Чтобы обеспечить крепость, коренастость нежной рассады бархатцев, необходим строгий контроль освещенности и температуры в помещении, где она хранится. Важное условие — прохлада и свет (прекрасно подойдёт окно, выходящее на юг или юго-восток).

Ещё одна тонкость в отношении хранения рассады и ухода за ней — наличие или отсутствие влаги. Бархатцы не любят излишний полив, но и засухе не рады. Грунт должен немного просыхать, но не высыхать. Сливайте воду из поддонов, не устраивайте застои, потому что они провоцируют заболевания.

Мульчировать бархатцы стоит жителям юга России — Краснодарский край, Северный Кавказ, Крым, Ростовская область — чтобы сохранить необходимую влагу. Поливать лучше с утра или ближе к ночи.

Насекомые и вредители

Для роста подкормка рассады бархатцев не обязательна, но это чаще всего делают, чтобы обеспечить красочность и интенсивность цветения. Существуют особые знаки, сигналы, показывающие на необходимость подкормки. Например, наличие белых листьев, бледность, желтоватые пятна, яркие прожилки, подсыхающие кончики или даже деформация листиков. Подойдёт любое жидкое комплексное удобрение.

Насекомые и другие вредители не грозят бархатцам, потому что растение отпугивает их своим сильным ароматом самостоятельно. Если бархатцы заболели, скорее всего, причина в ошибке при пересадке или пикировке, поэтому профессионалы настоятельно рекомендуют чётко следовать инструкциям для этих процедур.

Подрастающие бархатцы ждёт множество трудностей в открытом грунте, и задача садовода — их к этим трудностям подготовить. После дождя, палящего солнца, заморозков, холодных ветров растение испытывает стресс, а затем идёт на поправку — это достаточно долгий и трудоёмкий для него процесс, поэтому есть вероятность задержки цветения.

Для хорошей подготовки к пересадке квалифицированные специалисты закаливают бархатцы, вынося растение на свежий воздух при температуре не ниже 8-10 °С. Здесь важна постепенность — резкие изменения температуры плохо влияют на подрастающее растение.

В мае (желательно со второй декады) можно приступать к высадке. Полезно будет внести соответствующее сорту удобрение. Необходимо обеспечить сохранность земляного кома при пересадке в лунки.

Итоги

Чёткое, строгое соблюдение установленных правил, аккуратность и терпеливость в уходе за бархатцами — залог успеха. Селекционеры вывели свыше 50 сортов бархатцев, все они имеют как схожести, так и различия. Существуют высоко-, средне- и низкорослые бархатцы. Самые известные сорта — «Гном» и «Урсула». Опытные садоводы рекомендуют при высадке на клумбе чередовать сорта, играть с палитрой, добавлять интересного разнообразия — обилие сортов это позволяет.