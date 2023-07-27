Как выращивать микрозелень в домашних условиях

О том, как вырастить микрозелень, наверняка задумываются многие современные садоводы и поклонники домашних растений. Она станет отличным дополнением к саду на даче и хорошо уживется с другими представителями своего вида в квартире. Микрозелень смотрится как декоративное растение и отлично подходит для владельцев небольших квартир, которые не желают тратить много пространства на украшение дома.

Что такое микрозелень

Микрозелень — относительно новое явление современной жизни. Такая посадка не только «оживляет» пространство, но и обладает массой полезных свойств: она способна подарить организму человека вещества, которых не хватает зимой и при весеннем авитаминозе. Особенно она хороша для регионов с частыми климатическими изменениями и преобладанием пасмурных дней.

Микрозелень представляет собой проросшие травы или овощи, рост которых, как правило, не превышает 15 см. Основное ее преимущество — быстрые всходы. Получить первые ростки можно уже спустя 5 дней или неделю из обычных семян, причем их буквально сразу можно употреблять в пищу. Микрозелень особенно ценится вегетарианцами и поклонниками здорового образа жизни, подходит она людям, не доверяющим производителям овощей (например, которые не едят продукты, выложенные на прилавках магазинов, а предпочитают держать собственный огород).

Внешне отличить микрозелень от обычной довольно просто — она обладает ярким зеленым оттенком и относительно большими листьями. Проросшие побеги можно сравнить с салатом, который добавляется в сэндвичи или гамбургеры. Из микрозелени можно не только составлять блюда на перекус, но и делать смузи или варить суп с добавлением нескольких листьев данного растения.

Микрозелень богата различными витаминами. В ней есть:

витамин С в повышенных количествах;

эфирные масла;

фосфор;

магний;

железо.

Микрозелень положительно воздействует на организм человека, в частности, на иммунную систему. Химические элементы быстро проникают в кровь, благодаря чему ускоряется процесс обмена веществ, а уровень вредного холестерина снижается уже после первого употребления.

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Способы выращивания микрозелени

Как вырастить микрозелень самому, интересуются все, кто ранее не сталкивался с подобным растением. Существует несколько вариантов выращивания — на бумаге, с помощью марли и в земле.

Чтобы выращивать микрозелень с помощью бумаги, потребуется:

Взять небольшой лоток или специальный контейнер для выращивания зелени или овощей в домашних условиях, выложить дно бумагой. Бумагу обильно полить водой, подождать несколько минут, чтобы она пропиталась полностью. На дно высыпать семена и равномерно расположить их так, чтобы одно не попадало на другое. До появления первых ростков поддерживать влажную среду, но не стоит наливать слишком много воды — семена не должны плавать в ней.

Есть и второй способ:

Взять лоток для зелени или небольшую емкость, дно выложить бумагой. Порезать несколько полосок полиэтилена и уложить поверх первой прослойки на дне контейнера. Поверх слоя полиэтилена положить еще один слой бумаги, плотно прижимая, чтобы убрать воздух с предыдущих уровней. С помощью ручного опрыскивателя полностью пропитать полученные слои водой, скрутить в рулет и установить либо в контейнер, либо в стеклянную банку. Засыпать семена так, чтобы они были распределены равномерно. На емкость нужно надеть целлофановый пакет, чтобы создать микроклимат.

В качестве основы для семян микрозелени также подойдет вата. С ее помощью специалисты рекомендуют высаживать данное растение следующим образом:

Чистый материал уложить на дно контейнера или стеклянной банки (желательно небольшим тонким слоем, чтобы она не впитала всю воду). Вату обильно увлажнить, а сверху ровным слоем насыпать семена. Емкость накрыть целлофановым пакетом до появления первых ростков.

Микрозелень отлично растет на марле и нетканых салфетках. Их нужно сложить в несколько слоев и вложить на дно емкости, спрыснуть водой и равномерно рассыпать семена. Следует постоянно поддерживать влажную атмосферу внутри контейнера, поливать 2-3 раза в день до появления первых ростков.

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Как выбрать семена для микрозелени

Чтобы выбрать хорошие семена для выращивания микрозелени, можно воспользоваться несколькими подходами.

Экономный способ допускает использование семян, представленных в продаже среди круп или в специальных упаковках. Необходимо проверять, чтобы пакетик был герметично запечатан и хранился там, где нет доступа к воде. Семена, которые продаются как пищевые продукты, как правило, не содержат ядов и примесей. Однако нужно понимать, что далеко не все они подходят для выращивания микрозелени. Рекомендуется сосредоточиться на маше и горчице.

Органический способ разрешает покупать семена по относительно низкой цене в специализированных магазинах. Необходимо проверять, чтобы в процессе их подготовки и обработки не использовались химикаты или другие едкие вещества. Об этом можно узнать, прочитав информацию на упаковке. Найти подходящие не всегда легко, действительно качественные стоят дорого, однако если таковые попались — нужно брать.

Оптимальный способ — специальные наборы для выращивания микрозелени, куда включено сразу всё необходимое. Главное преимущество таких наборов — в них точно будут семена, которые наилучшим образом подходят для выращивания микрозелени, в достаточном количестве и без химикатов.

Перед высадкой необходимо прочитать инструкцию, поскольку в ней всегда есть полезные советы для получения в конечном итоге здорового растения с максимально полезными свойствами.

Место для проращивания микрозелени

Перед тем как выращивать микрозелень в земле или с помощью подручных средств, нужно определиться с масштабами. Наиболее подходящими местами считаются теплицы, поскольку в них можно создать качественный микроклимат и не придется дополнительно защищать растение от сильных порывов ветра или резких перепадов температур.

Если речь идет о домашних условиях и цель состоит в том, чтобы получить несколько небольших кустиков, рекомендуется высаживать микрозелень на подоконниках или на балконе — там у растения будет доступ к солнечному свету. Однако в этом случае нужно не забывать об обильном поливе.

Как собрать урожай микрозелени

Первый урожай микрозелени приравнивается к появлению первых ростков, то есть буквально через неделю после высадки. Как только листочки сформируются, необходимо отрезать их в месте, максимально приближенном к стеблю, но при этом оставить небольшой кусочек веточки, чтобы дать возможность впоследствии сформироваться новому листу. В качестве инструментов рекомендуется использовать острый нож или ножницы.

После первого обрезания почву нужно обильно смочить водой и добавить немного удобрений, чтобы микрозелень смогла продолжать рост и при этом не истощиться. Если растение росло в марле, его можно полностью вытянуть, поменять прослойку на дне и засыпать новые семена.

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Сергей Троянов, садовод: «Я выращиваю микрозелень на балконе уже 4 года и могу сказать, что это растение стало одним из основных составляющих в моем рационе. Я долгое время питался неправильно, но в определенный момент времени решил, что необходимо перейти на здоровое питание. Микрозелень я могу выращивать в любое время года, и это несомненный плюс, потому что потребность в полезных микроэлементах присутствует постоянно.

Перед тем как выращивать микрозелень дома, я тщательно выбирал семена — от их качества и последующего ухода за растением зависит конечный результат. Поэтому сейчас в моем меню вкуснейшие и сытные супы, которыми питается практически вся моя семья, а также утренние смузи, которые заменили кофе, потому что позволяют получить заряд энергии на весь рабочий день. Искренне советую всем вегетарианцам и поклонникам ЗОЖ — точно не прогадаете».

Итоги

Микрозелень представляет собой небольшое растение, богатое витаминами и минералами, благотворно влияющими на человеческий организм. Она подходит для выращивания как на даче, на открытом участке, так и в домашних условиях. В химическом составе микрозелени присутствует витамин С, эфирные масла, железо, а также фосфор и магний. Из нее получаются отличные супы, смузи и «зеленые» бутерброды или сэндвичи.

В домашних условиях выращивание микрозелени не занимает много времени: ее можно высадить в землю, марлю или бумагу, а первые ростки появляются уже спустя неделю после высадки. Кроме того, такое растение внешне немного напоминает декоративное, поэтому не только не будет портить интерьер дома, но и украсит урбанистическое жилище и придаст ему свежести.