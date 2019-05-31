Как сделать мыльные пузыри самостоятельно

Мыльные пузыри – яркие, парящие в пространстве, переливающиеся различной цветовой гаммой шары. Преимущественно люди приобретают мыльную жидкость в отделах детских игрушек, но лучшим решением станет сделать мыльные пузыри в домашних условиях самостоятельно.

Подручные средства для надувания мыльных пузырей

Существует масса рецептов изготовления составов для запуска мыльных шариков, и если фактом их наличия удивить сложно, то качеством и формой привлечь внимание - реально. Все они получаются как магазинные, а то лучше.



Для надувания применяют:

Коктейльные трубочки с поперечным разрезом на одном краю. Корпус ручки. Неординарные формочки для теста. Пустые макаронины. Полые бутылки с обрезанным донышком. Фигурные рамки, изготовленная из проволоки.

Подключив к творческому процессу немного фантазии и применив опыт и рекомендации специалистов, можно сделать невероятное радужное, запоминающееся шоу.

Если вы еще не знали, как можно сделать мыльные пузыри самостоятельно в домашних условиях без глицерина, мы сейчас расскажем.

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Рецепт мыльных пузырей без глицерина

Если мыльные пузыри готовят для совсем маленьких деток, то следует отказаться от использования глицерина. Его присутствие в структуре жидкости существенно уплотняет состав и затрудняет игру. Не каждому малышу по силам выдуть разноцветный шар. Состав без глицерина можно приготовить за 5 минут.



Необходимые компоненты:

жидкость для мытья посуды – 100г;

вода, кипяченая либо очищенная – 400 мл;

сахар – 1 ст. л.

Все составляющие смешивают, отставляют на 24 часа в прохладное место.

Важно! Так как мыльные пузыри готовят преимущественно для детей, необходимо обращать внимание на состав бытовой химии. Также важно учитывать вероятную реакцию некоторых взрослых гостей на действие аллергена.

В основе современных жидкостей для мытья посуды лежит калиевый состав, который напоминает содержимым шампунь или мыло. Поэтому из него пузыри получаются отменные. Остается только добавить закрепительный элемент.

Чтобы улучшить качество нужно:

жидкость для мытья посуды – 25 мл.;

кипяченная остывавшая вода – ½ ст;

сахар – ½ ч. л.

Смешайте все ингредиенты и позвольте жидкости настояться 12-15 часов.





Рецепт из жидкости для мытья посуды

Для приготовления мыльных пузырей в домашних условиях, не требуются специальные навыки и материалы. Все можно найти быстро в хозяйстве.

Необходимые компоненты:

средство для мытья посуды – 145 г;

кипяченая вода – 800 мл;

пищевые красители – 3 ч. л.;

глицерин – 3 ст. л.

Алгоритм действий:

Все составляющие без красителя соединяют и тщательно вымешивают. Весь объем разделяют на три части. В каждую порцию вносят по 1 ч. л. пищевого красителя (на выходе получится три пузырька с разными цветами пузырей). Дают настояться в прохладном месте. Если хочется получить более устойчивые, плотные пузыри, то вместо сахара можно применять глицерин.

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Как сделать большие «магазинные» мыльные пузыри

Приготовить своими руками мыльные пузыри «как в магазине» несложно, так как рецептов предлагается много. Важно понимать, что смешать компоненты недостаточно.

Гигантские мыльные пузыри, теперь не предел мечтаний. Раствор готовится с обязательным использованием желатина.



Необходимые компоненты:

шампунь – 800 мл;

желатин – 1 уп. ;

сахар – 50 г;

глицерин – 150 мл.

Алгоритм действий:

Желатин заливают водой, дают набухнуть. Сахар растворяют в воде. Соединяют желатин с сахаром. Смесь процеживают и соединяют с оставшейся водой. Вносят остальные ингредиенты, размешивают. Готовый состав рекомендуют выдержать не менее 12 часов до момента применения по назначению. Зная, как сделать мыльные пузыри самостоятельно в домашних условиях с глицерином, в вашем доме всегда будет праздник.

С глицерином

Глицерин – отпускают в аптечных пунктах без рецепта. Без него сложно приготовить жидкость для фееричного шоу с мыльными пузырями. За счет этого простого ингредиента получают плотные, устойчивые к внешним раздражителям (пыль, легкий ветер) шары.

Из хозяйственного мыла

Мыльные пузыри можно приготовить своими руками и при наличии куска хозяйственного мыла. Если в запасах хозяйки нет глицерина, результат все равно не разочарует. Также можно добавлять желатин либо сахар и «подгонять» состав под индивидуальные предпочтения.



Необходимые компоненты:

вода – 2 л;

хозяйственное мыло – 1 стакан;

глицерин, либо сахарный сироп, либо желатин.

Алгоритм действий:

Мыло хозяйственное (72%), измельчают посредством терки. Стружку вносят в хорошо прогретую, кипяченую воду. Добавляют по желанию дополнительные ингредиенты. Смесь размешивают до растворения крупинок. Остужают. Раствор можно применять после полного остывания жидкости.

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Из детского шампуня

Присутствие детей в доме предполагает и наличие детского шампуня. Производитель обычно применяет безопасные для малышей составляющие при изготовлении средств гигиены, следовательно, пузыри получатся химически не агрессивными.

Поняв, как сделать мыльные пузыри для малыша в домашних условиях, вы сможете всегда развлечь свое чадо.

Необходимые компоненты:

детский шампунь – 200 мл;

очищенная вода – 400 мл;

глицерин – 3 ст. л.

Алгоритм действий:

Шампунь соединяют с водой, тщательно вымешивают – дают настояться сутки. К общей, настоявшейся массе вносят глицерин. Если глицерина под рукой не оказалось, альтернативным вариантом является сахар (6 ч. л.).

Из стирального порошка

Следует заметить, что для приготовления детских мыльных пузырей своими руками используют максимально натуральный продукт, без отдушек и синтетических составляющих. Объем получается достаточно большой и готовить жидкость следует заблаговременно.

Необходимые компоненты:

вода, очищенная либо кипяченая – 600 мл;

глицерин – 200 мл;

нашатырь – 20 капель;

порошок стиральный – 100 г.

Алгоритм действий:

Стиральный порошок растворяют в хорошо теплой воде. К остуженному раствору вносят глицерин с нашатырем. Выдерживают в прохладе - 48 часов. Смесь после отстаивания, рекомендуют хранить в холоде (+5 градусов). При выборе порошка стоит отдавать предпочтение детским, так как они имеют щадящий состав и являются гипоаллергенными. Рецепт подходит для шоу программ, удивляющих невероятными размерами пузырей.

Фигурные мыльные пузыри

Для того чтобы пузыри получились необычными, фигурными, праздничными, применяют рамки с различными узорами. Их можно изготовить самостоятельно, руководствуясь инструкциями из интернета.

Важно! Мыльный раствор следует приготовить довольно плотный.

Необходимые компоненты:

вода – 500 мл;

глицерин – 500 мл;

мыло хозяйственное – 200 мл;

сахар – 100 г.

Все составляющие смешивают до однородности и выдерживают в прохладном месте – 15 часов. Вопрос о том, как сделать мыльные пузыри в домашних условиях, чтобы были крепкими как магазинные, отпадет, если будете следовать рекомендациям.

Нелопающиеся пузыри

Если появилось желание удивить гостей не лопающимися мыльными пузырями метрового диаметра, сделанными своими руками, то руководствуясь предложенным рецептом, можно получить необходимый результат.

Необходимые компоненты:

вода с дистиллятора – 800 мл;

средство для мытья посуды – 200 мл;

глицерин – 150 мл;

желатин – 1 пакет;

сахар – 50 г.

Алгоритм действий:

Желатиновую смесь подготавливают согласно инструкции на пакете, процеживают через марлевый отрез. Растворяют сахар с желатином на бане – не доводят до закипания. К полученной массе вливают теплую воду. Добавляют все ингредиенты и тщательно вымешивают. При смешивании не следует проявлять чрезмерную активность, так как крайне нежелательно вспенивать состав.

Полезные советы

Чтобы получить в домашних условиях продукт высокого качества, стоит прислушаться к рекомендациям специалистов:

воду для создания пенного состава необходимо использовать кипяченую, в идеале – дистиллированную;

моющие средства, применяемые для производства пузырей должны быть натуральными;

с помощью глицерина можно отрегулировать густоту смеси – для малышей плотную жидкость готовить не рекомендуют, так как их сложнее надувать;

при приготовлении, лучше руководствоваться рецептами с точной дозировкой, так как чрезмерное количество глицерина и сахара, может существенно усложнить процесс выдувания;

привычный аромат можно придать любимой пеной для ванны;

стоит набраться терпения и выдержать пузыри до момента применения на практике - до суток;

в жилом помещении не стоит пускать пузыри, так как жидкость может оставлять эстетически непривлекательные следы на мебели, полу, стенах;

если состав попал на слизистые ткани, его необходимо незамедлительно смыть с поверхностей проточной водой;

за детьми играющими мыльными пузырями должен осуществляться контроль.



Мыльные пузыри, приготовленные своими руками в домашних условиях по нашим рецептам, существенно выигрывают в сравнении с промышленными. Они готовятся из качественных и доступных материалов и являются универсальным развлечением, подходящим для любого торжества. Разноцветные мыльные шары уместны на детских праздниках и свадьбах. Если задаться целью, можно организовать феерическое действо, не привлекая аниматоров.