Проблема, как очистить сковородки, неизбежно возникает, если у хозяйки нет желания или возможности мыть посуду сразу после приготовления пищи. В домашних условиях гораздо проще сразу воспользоваться обезжиривающим моющим средством и мочалкой для посуды, чем потом очищать ее от толстого слоя нагара.

Нередко задача очистки кажется просто непреодолимой, если хозяйка уезжала на отдых или в командировку, а приготовлением пищи занимались домочадцы, не отличающиеся особой аккуратностью. Знание некоторых секретов и химических взаимодействий поможет справиться с этой задачей без особых затруднений.

Главные условия успеха

Прежде чем размышлять над способами проведения сложного процесса и искать подходящее средство для решения проблемы, как очистить сковородки от толстого слоя нагара, нужно выяснить, из какого материала сделана каждая сковородка, подлежащая немедленной очистке.

В домашних условиях может не оказаться подходящего средства для тефлонового или мраморного покрытия с высокотехнологичными свойствами.

Тем более что производители иногда настоятельно рекомендуют применять только специализированные составы и не использовать традиционные приспособления из мелкой проволоки.

Самое простое и доступно средство для этого – бытовая химия, которая продается в любом супермаркете и обладает свойством нейтрализовать жирные основания. В очистке посуды со специальным покрытием лучше использовать средства с составом, от которого не предостерегает изготовитель в инструкции. К каждому дорогому изделию такие печатные наставления непременно прилагаются.

К универсальным относятся моющие средства гелиевой или кремовой консистенции, хотя при чистке чугунной или алюминиевой сковороды многие хозяйки предпочитают использовать порошковые, содержащие абразивные вещества.

Операция по очистке пройдет успешно, если замочить загрязненный предмет на некоторое время в теплой или горячей воде, с добавлением моющего средства или химического соединения. Это может быть уксус или лимонная кислота, сода, если речь идет о чугуне или алюминии. Антипригарное покрытие рекомендуют чистить подобным образом с использованием средства для чистки духовок и грилей – Магик Пауэр или Амвей.

Главное условие успеха – правильно подобрать средство, чтобы не повредить сковородке, и не удалить с нее нагар вместе с покрытием, придающим ей ценные свойства.

Народные средства для простых сковородок

Использование традиционных предметов для готовки не предполагает особых проблем, как очистить сковородки.

От толстого слоя нагара вот уже несколько десятилетий, в домашних условиях применяют простые, но требующие некоторых временных затрат, народные средства:

кипячение в большой кастрюле с добавлением пачки соды и тертого хозяйственного мыла, и 200 г силикатного клея (после кипячения нагар просто отойдет пластами без особых усилий);

соль, смешанную с уксусом, наносят в кашицеобразном состоянии на грязное основание, а затем, спустя некоторое время, отдраивают жестяной мочалкой;

можно провести закаливание в духовом шкафу, но этот способ хорош только при условии, что ручка съемная, или из того же материала, что и сковорода;

средством для очистки канализационных труб можно справиться и без термообработки, достаточно смешать пол-литра средства и 5 л воды и поместить в него сковородку для получения полного эффекта.

При проведении любой процедуры следует помнить о мерах предосторожности: реактивы вливать в воду, а не наоборот, в случае применения веществ с едкими свойствами надевать предохраняющие приспособления.

Респиратор обязателен не всегда, но вот перчатки и фартук для предотвращения загрязнения и предохранения кожи рук на кухне непременно понадобятся. Моющие средства обладают способностью впитываться в технологичные покрытия, поэтому посуду после очистки нужно прополаскивать особенно тщательно.