Цветовой акцент: как выбрать главный цвет для интерьера и не ошибиться

Главный цвет в комнате – это не просто "красиво" или "модно", это основа, которая задает настроение всему пространству и объединяет его в гармоничное целое. Как не ошибиться с выбором оттенка и сделать так, чтобы он отражал ваш характер, а не просто тренды из Pinterest?

Зачем вообще нужен главный цвет?

Представьте себе интерьер без акцентов – это как гардероб из вещей исключительно бежевых оттенков. Стильно? Возможно. Но скучно. Главный цвет – это то, за что цепляется взгляд. Он придает интерьеру характер и собирает все элементы в цельную картинку. Важно понимать: главный цвет – это не значит "все в этом оттенке". Он будет основным игроком, но ему нужна поддержка – нейтральные базовые тона и небольшие контрастные акценты.

Как выбрать главный цвет?



Сначала честно ответьте себе на два вопроса: "Какое настроение должно царить в комнате?" и "Сколько времени вы в ней проводите?"



Холодные цвета (голубой, серый, мятный) расслабляют и визуально увеличивают пространство. Их любят спальни и небольшие гостиные. Если у вас активная жизнь и мозг требует тишины – это ваш выбор. Теплые оттенки (терракотовый, песочный, пудрово-розовый) создают уют и буквально "греют" комнату. Они отлично подходят для мест, где все собираются вместе – кухни, столовой или большой гостиной. Яркие цвета (желтый, зеленый, фуксия) дают энергию и характер. Но тут главное не перестараться. В чистом виде они быстро утомляют, поэтому выбирайте приглушенные варианты или используйте их дозированно.

Не полагайтесь только на тренды

Да, Pantone каждый год объявляет "главный цвет", и соцсети брендов тут же заполняются интерьерами в модных оттенках. Но через год, глядя на свои стены цвета Viva Magenta, вы можете сказать "было время". Тренды – это вдохновение, но главный цвет должен соответствовать именно вашему характеру и образу жизни. Хотите зеленый – выберите спокойный оливковый вместо насыщенного изумрудного. Любите розовый – приглушенный пудровый в духе скандинавского стиля лучше яркого барби-шика.

Куда смотреть при выборе?





Освещение. При естественном свете цвет выглядит одним, при искусственном – совершенно другим. Протестируйте выбранный оттенок на стене в разное время суток. Размер комнаты. Светлые оттенки расширяют пространство, темные – наоборот, создают камерность. Если комната небольшая, выбирайте пастельные тона и разбавляйте их яркими деталями. Мебель и текстиль. Цвет стен должен дружить с мебелью, шторами и даже ковром. Лучше сразу понять, что именно из декора останется, и отталкиваться от этого.

Какие цвета точно не стоит выбирать?

Кислотные и неоновые оттенки – красиво смотрятся в ленте Pinterest, но в жизни быстро утомляют.

Чисто белый. Он может выглядеть холодным и стерильным, особенно в северных комнатах с плохим освещением. Если хотите белый – выбирайте теплые его варианты с легким сливочным подтоном.

Слишком темные цвета. Черные или насыщенные графитовые стены могут выглядеть драматично, но с ними легко перегнуть. Такие оттенки требуют много света и идеально гладких стен.

Детали решают все



Если выбрать главный цвет сложно, начните с одного крупного элемента – например, дивана или крутого ковра. От их оттенка можно "танцевать", подбирая стены, текстиль и декор. Иногда даже обычные зеленые растения становятся тем самым акцентом, который собирает пространство.



Главный секрет в том, чтобы не перегружать комнату. Один яркий акцент в сочетании с нейтральной базой – это всегда стильно. Хотите зеленые стены? Пусть мебель и текстиль будут в спокойных оттенках бежевого или серого. Планируете яркий диван? Дополните его подушками в той же гамме, но на несколько тонов светлее или темнее.

Ранее мы рассказывали о способах зонирования "однушки" на спальную и гостинную.