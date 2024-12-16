Без перепланировки: как зонировать "однушку" на спальню и гостиную

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Простые решения, которые сделают ваш интерьер функциональным и продуманным.

В однушке вся жизнь кипит на одном пятачке: тут и спальня, и гостиная, и иногда даже офис. Сделать пространство стильным, удобным и функциональным – задача не из легких, но вполне решаемая. Грамотное зонирование способно превратить даже самую маленькую квартиру в уютное и эстетичное место, где приятно и отдыхать, и встречать друзей.

Перегородки? Это скучно! Мебель в деле

Забудьте про массивные стены и гипсокартон. Сегодня мебель – это не просто мебель, а настоящие мастера зонирования. Стеллаж на границе спальни и гостиной – идеальное решение. Открытые полки пропускают свет, выглядят стильно и дают место для книг, свечей или ваших любимых арома диффузоров.

Еще один лайфхак: поверните диван спинкой к кровати. Все, вы только что сделали визуальную границу без единого гвоздя. Теперь у гостиной свое пространство, а спальня будто бы спряталась за уютной спинкой.

Зонируем с помощью текстиля

Фото: скриншот YouTube /@АтласИнтерьеровШторы – это не только про окна. Сложно представить что-то более удобное и бюджетное для зонирования. Купили карниз, повесили плотные шторы – и у вас своя "комната в комнате". Хотите легкости? Берите полупрозрачный текстиль, чтобы сохранить ощущение простора.

Добавьте ковры для окончательного деления: пушистый возле кровати, фактурный или плетеный – в гостиной. Это не только визуально разделит зоны, но и добавит уюта, которого часто так не хватает в минималистичных квартирах.

Разные зоны – разный свет

Грамотное освещение – это магия. У спальни и гостиной не должно быть одного источника света на двоих. Выбирайте мягкие бра или гирлянды для спальни – они дадут нужный эффект релакса. А вот в гостиной можно смело устанавливать яркое освещение, чтобы добавить динамики.

Фанаты хай-тек могут заморочиться со светодиодной подсветкой – например, вдоль потолка или под стеллажом. Минимум усилий, максимум эффекта.

Специальные ширмы

Фото: freepik.com

Для тех, кто хочет больше частного пространства, подойдут мобильные ширмы или легкие перегородки. Их сейчас делают настолько крутыми, что они сами становятся элементом дизайна. Варианты? Ширмы из ротанга, перегородки с минималистичным металлическим каркасом или даже стеклянные панели в тонкой черной рамке.

Плюс такой зоны – закрыли, когда хочется уединения, открыли, когда нужна больше света и воздуха. Удобно и стильно.

Зонирование цветом

Если вы не готовы к перестановке, зонируйте квартиру цветом. Спальню можно сделать в спокойных тонах – пастель, серый, песочный. А вот в гостиную добавить акцентов: яркие подушки, картины или постеры, ковер с принтом.

Главное, чтобы все оттенки сочетались между собой. Мы же делаем стильное пространство, а не просто экспериментируем.

Минимализм в "однушке"

Фото: freepik.com

Чтобы однушка не превращалась в склад, оставьте только действительно нужные вещи. Например, кровать с ящиками для хранения заменит лишний шкаф. Журнальный столик с полочками – идеальный помощник в гостиной.

И помните: минимализм – это не скучно, а функционально. Чем меньше визуального шума, тем легче дышится и живется.

Ранее дизайнер рассказал, что больше не модно в интерьере.

Елизавета Федорова

Редактор

 

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