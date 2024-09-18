Цвет года: как использовать модные оттенки в интерьере без радикального ремонта

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Рассказываем, как добавить в свой интерьер модные оттенки сезона без капитального ремонта и лишних затрат.

Каждый год дизайнеры и трендсеттеры бросают нам вызов, предлагая новый "цвет года". Хочется быть в тренде, но не хочется перекрашивать стены и жить в зоне постоянного ремонта. Так как же внедрить модные оттенки в интерьер, не нарушая душевного покоя (и семейного бюджета)? Спокойно, без паники! Для этого не нужны глобальные перемены, достаточно добавить несколько ярких акцентов и поиграть с деталями. Делимся секретами, как сделать интерьер модным с минимальными затратами.

Текстиль: подушки, пледы и шторы в главных ролях

Самый простой способ освежить интерьер – это заменить текстиль. Подушки, пледы, шторы – маленькие, но значимые элементы, которые могут сделать чудо с вашим пространством. Например, если в этом году моден цвет шалфея или терракоты, достаточно добавить несколько подушек в этих оттенках, и ваша гостиная уже выглядит как картинка из журнала.

Пледы – это не только уютный аксессуар для прохладных вечеров, но и отличный способ внедрить новый цвет в спальню или гостиную. Бросьте плед на диван или кресло, и интерьер заиграет свежими красками. А шторы – это вообще магия! Они могут либо подчеркнуть общий стиль, либо стать акцентом, который будет притягивать взгляды.

Мебель, которая не требует ипотеки

Фото: freepik.com

Если бюджет позволяет чуть больше, чем просто новые подушки, можно обновить мебель. Но не спешите заказывать новые диваны и шкафы. Добавьте модный цвет в виде небольших, но эффектных предметов: кресла, пуфы или стулья. Например, бархатное кресло в цвете индиго моментально сделает гостиную более современной и элегантной. Пуфы или журнальные столики в новом оттенке также легко интегрируются в интерьер и создают ощущение обновления.

Аксессуары: детали, которые решают все

Не забываем про аксессуары. Вазы, рамки для фото, декоративные свечи или лампы – это мелочи, которые могут кардинально изменить восприятие пространства. Хотите больше роскоши? Выбирайте золото или латунь в сочетании с модным оттенком года. Желаете немного прохлады и минимализма? Тогда обратите внимание на стекло или керамику в пастельных тонах.

Картины и постеры: искусство в помощь

Фото: unsplash.com

Еще один способ внедрить цвет года – это арт-объекты. Картины или постеры с модной палитрой станут отличным дополнением к интерьеру, особенно если стены уже оформлены в нейтральных тонах. Вы можете выбрать одно крупное полотно или создать галерею из нескольких небольших постеров. Это добавит индивидуальности и подчеркнет ваш вкус.

Ковры: стиль под ногами

Ковры – это тот элемент, который чаще всего остается за кадром при обсуждении модных интерьеров, а зря. Они могут задать тон всему пространству! Мягкий, стильный ковер в цвете года способен объединить все детали интерьера и сделать его более цельным. Особенно круто это работает в больших комнатах с минималистичным дизайном – ковры добавляют тепла и визуальной "объединенности".

Освещение как акцент

Фото: unsplash.com

Лампы и светильники – это не только источник света, но и стильный аксессуар. Представьте торшер с абажуром в модном оттенке или маленькую настольную лампу на прикроватной тумбочке. Вы получаете два в одном: функциональность и актуальный акцент, который добавит интерьеру трендовый шарм.

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Елизавета Федорова

Редактор

 

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